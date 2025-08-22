闖紅燈被警察追到家門口開單「共罰2萬5800元」 一理由法官撤罰

苗栗市一名古姓男子騎機車從市區返家途中，被員警追至家門開單告發違規闖紅燈迴轉，並被查出無照駕駛，共罰2萬5800元；古男不服提行政訴訟，喊冤「違規的是別人、不是他。」法院調查後認開單員警違反執法程序，裁定撤罰。

去年6月23日上午7點多，古男騎機車剛返抵苗栗市米市街住家，就被隨後趕抵的員警盤查。員警告知古男剛剛於中山路與民生街口時違規闖紅燈迴轉，並查出古男無照駕駛，開單告發，違規闖紅燈迴轉裁罰1800元、無照駕駛罰2萬4000元，合計需繳公庫2萬5800元罰款。

古男不服，向台中高等行政法院地方庭提行政訴訟，主張他沒有交通違規，違規的是別人，但員警卻追到他家強行開單，離譜違法，聲明處分撤銷。

法官當庭勘驗執法員警密錄器影像，古男於路口停等紅燈時，員警騎警用機車在其同向後方相距路口87.22公尺，路口當時有至少5輛機車在停等紅燈；據員警陳述，是發現古男闖紅燈迴轉才會趨前稽查攔檢，但法官勘驗影像，雖可見一輛機車闖紅燈左轉，不過距離甚遠，無從辨識機車型號、車牌號碼、駕駛人特徵，且違規情節與「紅燈迴轉」不合。

法官再依員警尾隨古男到家的勘驗影像顯示，員警第一句話是質疑「為何逃跑？」並問「帶什麼違禁品？」並未指稱古男交通違規；經雙方爭執後，員警才告知古男「轉彎沒有打方向燈」，過程中未見員警告知有「紅燈迴轉」違規。