影／死者遛比特犬遭開12槍家門口喪命 高雄槍手駕BMW逃逸畫面曝

高市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳槍擊命案，51歲羅姓男子一早外出溜狗，遭黑衣男堵住去路，雙方起口角；羅往30公尺處的住家逃，遭凶嫌以行刑式槍決手法從後開12槍駕ＢＭＷ轎車逃逸。羅當場頭、頸、腹部等處中彈，仰躺家門口喪命。警方指，羅是詐欺及竊盜通緝犯，槍擊案與財務糾紛有關，正循線追緝凶手中。

警方調查，死者羅男是詐欺和竊盜通緝犯，今天上午近7時許帶著家中的比特犬外出溜狗，凶嫌早已埋伏在巷弄間，先將白色轎車停在羅男妹妹住處後方停車場，算準羅男外出溜狗時間，在離家30公尺處堵住羅男去處。

羅男和凶嫌發生口角，隨即往住家逃逸，凶嫌從後追至，朝羅連開4槍後，再開8槍，羅仰躺倒臥在住家門口一公尺處的左側，家中妹妹和同居人聽聞槍響，外出查看，發現羅男倒臥血泊、爆頭慘死，隨即報案。

警方在現場鑑識採集到約12枚彈殼，發現與死者羅男頭、頸及腹部等處約中5槍，已報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

據了解，凶嫌身材壯碩，以類似行刑式槍決手法光天化日下當街朝羅男連開12槍後，隨即逃往停車場，未等停車場柵欄放下，即駕駛白色BＭＷ轎車撞壞柵欄後加速逃離，現場行凶疑僅有一人；警方初步調查，疑羅男和人有財務糾紛引殺機，正循線追緝凶嫌下落。

據了解，死者羅男涉及多項詐欺案件，案件仍在高雄地院、高分院審理中；其中一項詐欺案，羅男11年前開公司，以公司名義向租車公司租大貨車後，和公司員工及李姓妻舅意圖以假車禍詐領保險金。

羅等人租用大貨車後，再承租2輛未掛牌的哈雷重機車，製造大貨車撞路邊哈雷重機車的假車禍，向保險公司詐領36萬餘元，因保險公司察覺有異未出金報警，查出羅等人詐領保險金情事。