影／男用毒恍惚偷開計程車 毒駕閒晃北市遭警攔捕
吳姓計程車司機昨天深夜11時許將車暫停台北市松德路上，走進加油站上廁所，不料短短幾分鐘時間，出來後就看見計程車被39歲陳姓男子偷開走；轄區信義警分局警員獲報，調閱監視器追查，40餘分鐘後在八德路四段攔捕到陳嫌。
從事餐飲業的陳嫌被捕後，供稱偷車前有使用毒品咖啡包，他行經計程車時已神情恍惚，見計程車內無人，就逕自開走；陳嫌偷車後漫無目的駕車在松山、信義區一帶閒晃，由於他可能涉嫌毒駕，可能造成車禍意外，幸好警方即時攔截。
警方指出，昨天深夜吳姓駕駛將計程車在未熄火狀態下停於路旁，下車至松山路加油站如廁。當吳男如廁完要取車時，親眼目擊計程車遭人開走，吳趕緊報案。
三張犁派出所獲報案後調閱監視器，立即追緝犯嫌，並通知勤務指揮中心協助通報實施攔截圍捕。
警方循線調閱監視器及車辨系統，發現計程車動線，今天凌晨在松山區八德路四段一帶查緝到陳嫌陳男，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，陳嫌自稱有施用毒品咖啡包，警方已採尿送驗，尿液檢體報告回覆後，警方再後續偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
