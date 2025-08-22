快訊

台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

影／男用毒恍惚偷開計程車 毒駕閒晃北市遭警攔捕

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

吳姓計程車司機昨天深夜11時許將車暫停台北市松德路上，走進加油站上廁所，不料短短幾分鐘時間，出來後就看見計程車被39歲陳姓男子偷開走；轄區信義警分局警員獲報，調閱監視器追查，40餘分鐘後在八德路四段攔捕到陳嫌。

從事餐飲業的陳嫌被捕後，供稱偷車前有使用毒品咖啡包，他行經計程車時已神情恍惚，見計程車內無人，就逕自開走；陳嫌偷車後漫無目的駕車在松山、信義區一帶閒晃，由於他可能涉嫌毒駕，可能造成車禍意外，幸好警方即時攔截。

警方指出，昨天深夜吳姓駕駛將計程車在未熄火狀態下停於路旁，下車至松山路加油站如廁。當吳男如廁完要取車時，親眼目擊計程車遭人開走，吳趕緊報案。

三張犁派出所獲報案後調閱監視器，立即追緝犯嫌，並通知勤務指揮中心協助通報實施攔截圍捕。

警方循線調閱監視器及車辨系統，發現計程車動線，今天凌晨在松山區八德路四段一帶查緝到陳嫌陳男，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，陳嫌自稱有施用毒品咖啡包，警方已採尿送驗，尿液檢體報告回覆後，警方再後續偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男子行竊計程車後，在台北市區開車閒晃，圖中藍色路線是他駕車路線。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子行竊計程車後，在台北市區開車閒晃，圖中藍色路線是他駕車路線。記者廖炳棋／翻攝

加油站 計程車司機

延伸閱讀

計程車行經新北連接北市華江橋 自撞分隔島車頭全毀

毫無歉意？台南舞廳小姐酒毒駕撞死人 未付喪葬費或調解「判刑曝光」

台南舞廳小姐酒毒駕撞死人 還在IG發文「心疼車子」被判8年半

日籍遊客忘性大…遺失手機才找回又掉皮夾 北警全都幫尋回

相關新聞

影／死者遛比特犬遭開12槍家門口喪命 高雄槍手BMW逃逸畫面曝

高市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳槍擊命案，51歲羅姓男子一早外出溜狗，遭黑衣男堵住去路，雙方起口角；羅往30...

遭前夫誠泰少東林致光家暴 前議員林穎孟：有錄影蒐證

台北市前議員林穎孟的前夫、前誠泰銀行少東林致光涉嫌家暴，林穎孟控訴在結束人工生殖手術後遭奪衣、拿走手機等事，台北地檢署2...

苗警尾隨騎士追到家門開單共罰2萬5800元 法官為一理由撤罰

苗栗市一名古姓男子騎機車從市區返家途中，被員警追至家門開單告發違規闖紅燈迴轉，並被查出無照駕駛，共罰2萬5800元；古男...

東港男子騎車落海 消防人員連續3天搜索今早尋獲

屏東縣東港一名男子20日在東港海事學校後方紅燈塔，疑似騎著機車衝入海中，屏東縣消防局出動消防人員連續3天搜索，今日上午8...

影／男用毒恍惚偷開計程車 毒駕閒晃北市遭警攔捕

吳姓計程車司機昨天深夜11時許將車暫停台北市松德路上，走進加油站上廁所，不料短短幾分鐘時間，出來後就看見計程車被39歲陳...

獨／山難搜救驚險！五峰小隊長遭巨石砸傷 頸椎骨折

新竹縣五峰分隊小隊長鄧宇君在執行山難搜救途中，不慎遭到約半個成人大小的落石擊中背、肩、頸及手臂，造成右肩無法抬起 、脖子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。