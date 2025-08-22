影／國1中壢段大貨車恍神釀禍！3小客車遭撞成廢鐵

快訊

張男疑似恍神釀禍，導致總計4部車輛事故。圖：讀者提供

桃園市昨(21)日下午16時10分許，57歲的張姓男子駕駛大貨車，行經國道1號南向61.1公里中壢路段，當時前方車流回堵，張男疑似恍神撞擊前方38歲陳姓男子駕駛的小客車，陳男車輛被撞後再往前推撞35歲張姓男子及63歲詹姓男子駕駛的小客車，導致總計4部車輛事故，陳姓及張姓小客車駕駛輕傷送往聯新國際醫院，詹男則表示事後再自行就醫，各車駕駛酒測值皆為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

各車駕駛酒測值皆為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。圖：讀者提供

國道警方表示，昨日下午接獲通報，國1南向61.1公里中壢路段，有4部車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後協助將現場2名傷者送醫，均為輕傷檢查後大礙。

呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】國1中壢段大貨車恍神釀禍！3小客車遭撞成廢鐵

