楊梅失智婦凌晨外出跌坐路旁 警暖心「徒步」幫找家人助團圓

昨(21)日新屋區一名85歲的陳姓老婦人，凌晨4時許獨自離家時在中山路與中華路口不慎跌倒，導致頭部流血，楊梅警分局接獲民眾報案後立即前往協助，由於陳婦疑似患有失智症無法說出住家地址僅告知路名，警方便於該路段尋找婦人家屬，最終順利找到家屬並帶至醫院照顧婦人。

警方說明，昨日凌晨4時許新屋分駐所警員萬竑德與洪名輝，接獲報案稱於陳婦中山路與中華路口倒臥在路上，員警立即趕赴現場協助，到場後發現其疑似因跌倒頭部受傷且流血，員警立刻通知救護人員到場協助，後續為連繫婦人家屬便詢問其相關資料，但婦人疑似患有失智症無法清楚說明，只能勉強說出自己住在新屋區中華路上，兩位員警便朝中華路方向徒步尋找老婦住家，心想或許可與家屬不期而遇，果然員警走到中華路199號附近時，一名陳姓男子向警方詢問是否有看到離家的母親，員警聽聞後隨即想到剛剛跌倒的婦人，於是便會同男子前往醫院確認，抵達醫院後查看果真為其母親，男子對於警方及救護人員的協助表達感謝。

楊梅分局呼籲民眾，對於患有失智症的家庭成員，應隨時注意其動向，避免獨自行動發生憾事。另外提醒民眾，可向相關單位申請失智手鍊，也可在平常穿著的衣物放之至相關聯絡資料，以利走失後能順利協尋。

