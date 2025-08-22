獨／山難搜救驚險！五峰小隊長遭巨石砸傷 頸椎骨折

新竹縣五峰分隊小隊長鄧宇君在執行山難搜救途中，不慎遭到約半個成人大小的落石擊中背、肩、頸及手臂。圖／民眾提供

新竹縣五峰分隊小隊長鄧宇君在執行山難搜救途中，不慎遭到約半個成人大小的落石擊中背、肩、頸及手臂，造成右肩無法抬起 、脖子無法往前 ，送往竹東榮民醫院檢查及治療，醫生表示，未壓迫到神經，所以不需要開刀、也不須戴頸圈，目前需要休養。

新竹縣五峰分隊在於8月20日下午2點20分接獲報案，報告一名60多歲的婦人因聽信當地人指引，獨自前往竹67線3.5K處的G331附近，卻在途中迷失方向。

接獲報案後，新竹縣局消防局迅速定位婦人的手機座標，並立即派遣小隊救援。經過好幾個小時的搜尋，於晚間7點左右成功接觸到迷途者，並於次日凌晨0時5分將她安全帶回登山口。

然而，此次搜救行動面臨山區雷震的強烈影響，增加了救援的難度，且路途遙遠，需穿越多處困難地形。在救援過程中，一名搜救人員不幸遭遇約半個成人大小的巨石滑落，還造成頸椎第五、第六、第七節骨折，經過斷層評估後，需持續休養，顯示出此次救援行動的艱辛與危險。