聽新聞
0:00 / 0:00
獨／山難搜救驚險！五峰小隊長遭巨石砸傷 頸椎骨折
新竹縣五峰分隊小隊長鄧宇君在執行山難搜救途中，不慎遭到約半個成人大小的落石擊中背、肩、頸及手臂，造成右肩無法抬起 、脖子無法往前 ，送往竹東榮民醫院檢查及治療，醫生表示，未壓迫到神經，所以不需要開刀、也不須戴頸圈，目前需要休養。
新竹縣五峰分隊在於8月20日下午2點20分接獲報案，報告一名60多歲的婦人因聽信當地人指引，獨自前往竹67線3.5K處的G331附近，卻在途中迷失方向。
接獲報案後，新竹縣局消防局迅速定位婦人的手機座標，並立即派遣小隊救援。經過好幾個小時的搜尋，於晚間7點左右成功接觸到迷途者，並於次日凌晨0時5分將她安全帶回登山口。
然而，此次搜救行動面臨山區雷震的強烈影響，增加了救援的難度，且路途遙遠，需穿越多處困難地形。在救援過程中，一名搜救人員不幸遭遇約半個成人大小的巨石滑落，還造成頸椎第五、第六、第七節骨折，經過斷層評估後，需持續休養，顯示出此次救援行動的艱辛與危險。
經神經外科醫師針對「頸椎斷層掃描」評估，醫師表示因未壓迫到神經，所以不需要開刀、也不須戴頸圈，而骨折的部份只需等待自行修復，不會影響運動功能，但頸部疼痛會持續1到2個月，醫生表示不需住院，回去休養及可。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言