快訊

台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／山難搜救驚險！五峰小隊長遭巨石砸傷 頸椎骨折

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹縣五峰分隊小隊長鄧宇君在執行山難搜救途中，不慎遭到約半個成人大小的落石擊中背、肩、頸及手臂。圖／民眾提供
新竹縣五峰分隊小隊長鄧宇君在執行山難搜救途中，不慎遭到約半個成人大小的落石擊中背、肩、頸及手臂。圖／民眾提供

新竹縣五峰分隊小隊長鄧宇君在執行山難搜救途中，不慎遭到約半個成人大小的落石擊中背、肩、頸及手臂，造成右肩無法抬起 、脖子無法往前 ，送往竹東榮民醫院檢查及治療，醫生表示，未壓迫到神經，所以不需要開刀、也不須戴頸圈，目前需要休養。

新竹縣五峰分隊在於8月20日下午2點20分接獲報案，報告一名60多歲的婦人因聽信當地人指引，獨自前往竹67線3.5K處的G331附近，卻在途中迷失方向。

接獲報案後，新竹縣局消防局迅速定位婦人的手機座標，並立即派遣小隊救援。經過好幾個小時的搜尋，於晚間7點左右成功接觸到迷途者，並於次日凌晨0時5分將她安全帶回登山口。

然而，此次搜救行動面臨山區雷震的強烈影響，增加了救援的難度，且路途遙遠，需穿越多處困難地形。在救援過程中，一名搜救人員不幸遭遇約半個成人大小的巨石滑落，還造成頸椎第五、第六、第七節骨折，經過斷層評估後，需持續休養，顯示出此次救援行動的艱辛與危險。

經神經外科醫師針對「頸椎斷層掃描」評估，醫師表示因未壓迫到神經，所以不需要開刀、也不須戴頸圈，而骨折的部份只需等待自行修復，不會影響運動功能，但頸部疼痛會持續1到2個月，醫生表示不需住院，回去休養及可。

新竹縣局消防局迅速定位婦人的手機座標，並立即派遣小隊救援，成功救到婦人。圖／民眾提供
新竹縣局消防局迅速定位婦人的手機座標，並立即派遣小隊救援，成功救到婦人。圖／民眾提供
新竹縣五峰分隊小隊長鄧宇君在執行山難搜救途中，不慎遭到約半個成人大小的落石擊中背、肩、頸及手臂。圖／民眾提供
新竹縣五峰分隊小隊長鄧宇君在執行山難搜救途中，不慎遭到約半個成人大小的落石擊中背、肩、頸及手臂。圖／民眾提供

新竹 骨折 落石 山難

延伸閱讀

影／高雄婦騎機車過馬路遭計程車撞 右手骨折事故原因曝

畢羊縱走驚魂！58歲山友腳踝疑骨折無法行走 黑鷹直升機吊掛脫困

新北男猛撞橋墩噴飛顱骨骨折昏迷 離奇撞車瞬間曝光

南三段2死山難由8歲童報案求援！山友圈質疑1機制失靈 搜救人員這樣說

相關新聞

遭前夫誠泰少東林致光家暴 前議員林穎孟：有錄影蒐證

台北市前議員林穎孟的前夫、前誠泰銀行少東林致光涉嫌家暴，林穎孟控訴在結束人工生殖手術後遭奪衣、拿走手機等事，台北地檢署2...

影／死者遛比特犬遭開12槍家門口喪命 高雄槍手BMW逃逸畫面曝

高市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳槍擊命案，51歲羅姓男子一早外出溜狗，遭黑衣男堵住去路，雙方起口角；羅往30...

影／男用毒恍惚偷開計程車 毒駕閒晃北市遭警攔捕

吳姓計程車司機昨天深夜11時許將車暫停台北市松德路上，走進加油站上廁所，不料短短幾分鐘時間，出來後就看見計程車被39歲陳...

獨／山難搜救驚險！五峰小隊長遭巨石砸傷 頸椎骨折

新竹縣五峰分隊小隊長鄧宇君在執行山難搜救途中，不慎遭到約半個成人大小的落石擊中背、肩、頸及手臂，造成右肩無法抬起 、脖子...

影／花蓮新天堂樂園停車場驚傳爆炸聲 轎車燒成火球發現一焦屍

花蓮縣新天堂樂園彩虹廣場停車場今晨突然傳出爆炸聲響，冒出熊熊火光，值夜的保全人員查看發現有車輛陷入火海，消防人員趕往撲救...

北市忠孝東路火燒車 火勢6分鐘撲滅…駕駛逃出無人傷

台北市忠孝東路二段今天早上8點多發生火燒車事故，一輛休旅車不明原因起火，駕駛見狀立刻逃出並報警，並持滅火器初步滅火，消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。