影／花蓮新天堂樂園停車場驚傳爆炸聲 轎車燒成火球發現一焦屍

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣新天堂樂園彩虹廣場停車場今晨突然傳出爆炸聲響，冒出熊熊火光，值夜的保全人員查看發現有車輛陷入火海，消防人員趕往撲救，10分鐘內滅撲，但在駕駛座發現一具燒成焦黑的男屍，警方根據車牌號碼掌握身分，已通知家屬，並深入追查事發原因。

花蓮縣新天堂樂園彩虹廣場停車場，今晨突然傳出爆炸聲響，冒出熊熊火光，消防人員前往撲救，在駕駛座發現一具男性死者。圖／民眾提供
花蓮縣新天堂樂園彩虹廣場停車場，今晨突然傳出爆炸聲響，冒出熊熊火光，消防人員前往撲救，在駕駛座發現一具男性死者。圖／民眾提供

花蓮縣消防局第一大隊仁里分隊小隊長蔡旻諴說，今晨3時17分獲報新天堂樂園彩虹廣場停車場有車輛起火燃燒，立刻出動3車5人，抵達現場發現小客車已全面燃燒，立即布設水線滅火，火勢控制時發現駕駛座有一名男性死者，10分鐘後滅火，交由火調科及警察單位處理。

據了解，當時保全人員聽到兩次爆炸聲，發現車輛起火，原本要拿滅火器幫忙滅火，但火勢過大，緊急報案。

警方透過車牌號碼查出死者是住在花蓮一名43歲鍾姓男子，已結婚有1子，已通知妻子前往認屍。現場沒有找到助燃物，因火勢猛烈，遺體燒得焦黑，還需採取生物跡證確認身分。

警方調查，鍾姓男子今天凌晨駕車從市區南下到新天堂樂園廣場，約凌晨2時許進入停車場，待了約1個小時，車輛隨即起火，因現場沒有監視器畫面，還在釐清原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

花蓮縣新天堂樂園彩虹廣場停車場，今晨突然傳出爆炸聲響，冒出熊熊火光，消防人員前往撲救，在駕駛座發現一具男性死者。圖／民眾提供
花蓮縣新天堂樂園彩虹廣場停車場，今晨突然傳出爆炸聲響，冒出熊熊火光，消防人員前往撲救，在駕駛座發現一具男性死者。圖／民眾提供
花蓮縣新天堂樂園彩虹廣場停車場，今晨突然傳出爆炸聲響，冒出熊熊火光，消防人員前往撲救，在駕駛座發現一具男性死者。圖／民眾提供
花蓮縣新天堂樂園彩虹廣場停車場，今晨突然傳出爆炸聲響，冒出熊熊火光，消防人員前往撲救，在駕駛座發現一具男性死者。圖／民眾提供
花蓮縣新天堂樂園彩虹廣場停車場，今晨突然傳出爆炸聲響，冒出熊熊火光，消防人員前往撲救，在駕駛座發現一具男性死者。圖／民眾提供
花蓮縣新天堂樂園彩虹廣場停車場，今晨突然傳出爆炸聲響，冒出熊熊火光，消防人員前往撲救，在駕駛座發現一具男性死者。圖／民眾提供

花蓮 停車場

