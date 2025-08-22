酒後起口角 越南移工涉持利剪刺傷同鄉氣胸送醫

越南籍吳姓移工昨深夜在新北市疑酒後與同郷阮男起口角爭執，吳涉持利剪刺傷阮男左肩，因氣血胸送醫搶救撿回一命，汐止警方獲報到場逮捕涉嫌動手的吳男到案，查扣涉案剪刀，今將朝傷害或殺人未遂罪嫌方向偵辦。

新北市汐止警方昨晚11時許獲報，汐止區新台五路1段1處出租套房發生爭吵疑似有人受傷，員警到場發現越南籍阮姓男子（33歲）左肩遭利刃刺傷，躺臥於地板，且房內留有大片血漬，疑似氣血胸緊急送醫救回一命。

經查，阮男為逃逸移工與同鄉吳姓女友同住，同棟出租套房還有同鄉何男與吳男（34歲）也租屋住在一塊，昨晚眾人在套房外公共空間飲酒，吳男酒後與阮男發生口角爭執後各自回房間，吳男突然涉嫌持剪刀跑進吳女與阮男所在房間內攻擊阮男，導致阮男左肩遭刺傷，造成出血性氣胸。

警方連夜拉封鎖線採證，今將釐清案發原因，不排除朝傷害或殺人未遂罪嫌方向偵辦。