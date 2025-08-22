一早尚未開店...雲林縣虎尾Pizza Hut披薩店起火

雲林縣虎尾鎮林路必勝客Pizza Hut披薩連鎖店今早8時49分尚未開店即傳出火警，從一樓店面竄出濃煙，鄰居發現報119，消防隊火速到，馬上布水線展開灌救，幸無人受困，目前仍在搶救中，起火原因待查。

雲林縣消防局今早接獲通報，指位於獲報虎尾鎮林森路二段的一家知名披蕯連鎖店發生火警，這棟4樓建物，從1樓店面起火，並冒出濃煙，經初上查及屋內無人員受困。已派遣虎尾、土庫、高鐵、斗南、第二大隊車組前往灌救。