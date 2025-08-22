快訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

館長突揭成功開大陸抖音帳號！自嘲「追蹤我會沒女友」 粉絲數曝光

一早尚未開店...雲林縣虎尾Pizza Hut披薩店起火

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮林路必勝客Pizza Hut披薩連鎖店今早8時49分尚未開店即傳出火警，從一樓店面竄出濃煙，鄰居發現報119，消防隊火速到，馬上布水線展開灌救，幸無人受困，目前仍在搶救中，起火原因待查。

雲林縣消防局今早接獲通報，指位於獲報虎尾鎮林森路二段的一家知名披蕯連鎖店發生火警，這棟4樓建物，從1樓店面起火，並冒出濃煙，經初上查及屋內無人員受困。已派遣虎尾、土庫、高鐵、斗南、第二大隊車組前往灌救。

附近鄰居說，當時陣到塑焦味，一看屋內冒煙，當時可能還沒開店，沒有客人。消防隊指出，消防車趕到時店內的員工很快就疏散了，屋內只冒濃煙未見火勢，火警可能剛發生不久，受損面積不大，火勢很快被控制，起火原因待查。

虎尾一家披蕯店今早傳火警，火勢很快撲滅，幸無人受困。圖／雲林消防局提供
虎尾一家披蕯店今早傳火警，火勢很快撲滅，幸無人受困。圖／雲林消防局提供
虎尾一家披蕯店今早傳火警，火勢很快撲滅，幸無人受困。圖／雲林消防局提供
虎尾一家披蕯店今早傳火警，火勢很快撲滅，幸無人受困。圖／雲林消防局提供

鄰居 消防隊

延伸閱讀

雲林「惠來里158號檔案」特展 塵封70年...還原2戰時期感人台日戀情

全國僅雲林縣197所學校暑假提早結束！這原因8月25日就開學

桃園觀音住宅深夜火警 濃煙直竄女移工受困逃頂樓

影／大阪唐吉訶德旁傳火警 濃煙狂竄一棟樓高！2人受傷送醫

相關新聞

遭前夫誠泰少東林致光家暴 前議員林穎孟：有錄影蒐證

台北市前議員林穎孟的前夫、前誠泰銀行少東林致光涉嫌家暴，林穎孟控訴在結束人工生殖手術後遭奪衣、拿走手機等事，台北地檢署2...

酒後起口角 越南移工涉持利剪刺傷同鄉氣胸送醫

越南籍吳姓移工昨深夜在新北市疑酒後與同郷阮男起口角爭執，吳涉持利剪刺傷阮男左肩，因氣血胸送醫搶救撿回一命，汐止警方獲報到...

一早尚未開店...雲林縣虎尾Pizza Hut披薩店起火

雲林縣虎尾鎮林路必勝客Pizza Hut披薩連鎖店今早8時49分尚未開店即傳出火警，從一樓店面竄出濃煙，鄰居發現報119...

影／金山竹子山古道外籍情侶登山迷路 暖警救援巡邏車接送

一對名法籍男子與越南籍女友日前到新北市金山區竹子山步道健行，因天色漸暗迷路無法下山，致電酒店客服人員卻因語言不通飯店人員...

超商包裹「偷渡客」 2隻鬆獅蜥被沒入

新北一家連鎖超商店員日前整理包裹時，發現包裹內有活物，直覺不單純，新北動保處到場調查，在一件來自中國大陸廣州的包裹中發現...

計程車行經新北連接北市華江橋 自撞分隔島車頭全毀

今天晚間10時許，一輛計程車從新北市開往台北市，行經華江橋時不慎自撞快慢車道分隔島，車輛打橫擋在機車道上；計程車車頭全毀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。