影／金山竹子山古道外籍情侶登山迷路 暖警救援巡邏車接送

一對名法籍男子與越南籍女友日前到新北市金山區竹子山步道健行，因天色漸暗迷路無法下山，致電酒店客服人員卻因語言不通飯店人員報警求助。金山警分局警員以英語一步步指引他們移動，再派巡邏車找到人接送回飯店，結束山中驚魂記。

金山警分局大鵬派出所17日接獲某溫泉酒店求助電話，一對外籍情侶在竹子山步道健行因天色漸暗迷路打給酒店客服人員，但因語言隔閡，飯店人員報警求助。

兩人當天下午2時前往竹子山古道，因不熟山路偏離原定路線，直到傍晚約5時受困山區，員警趕赴酒店了解處理。

大鵬所長吳振宗說，兩人因迷路顯得十分驚慌，警員以英語耐心安撫，並一步步指引他們朝竹子山登山入口移動。同時，巡邏車也趕往現場，於傍晚5時30分尋獲受困情侶，將兩人安全護送回酒店，他們表示非常感謝台灣警察的熱情幫助。

兩人原本緊張的神情化為笑容，並不停用英語道謝「Thank you！Thank you！」