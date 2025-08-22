影／金山竹子山古道外籍情侶登山迷路 暖警救援巡邏車接送
一對名法籍男子與越南籍女友日前到新北市金山區竹子山步道健行，因天色漸暗迷路無法下山，致電酒店客服人員卻因語言不通飯店人員報警求助。金山警分局警員以英語一步步指引他們移動，再派巡邏車找到人接送回飯店，結束山中驚魂記。
金山警分局大鵬派出所17日接獲某溫泉酒店求助電話，一對外籍情侶在竹子山步道健行因天色漸暗迷路打給酒店客服人員，但因語言隔閡，飯店人員報警求助。
兩人當天下午2時前往竹子山古道，因不熟山路偏離原定路線，直到傍晚約5時受困山區，員警趕赴酒店了解處理。
大鵬所長吳振宗說，兩人因迷路顯得十分驚慌，警員以英語耐心安撫，並一步步指引他們朝竹子山登山入口移動。同時，巡邏車也趕往現場，於傍晚5時30分尋獲受困情侶，將兩人安全護送回酒店，他們表示非常感謝台灣警察的熱情幫助。
兩人原本緊張的神情化為笑容，並不停用英語道謝「Thank you！Thank you！」
金山分局長楊力強表示，員警專業的應變能力成功化解他們迷路的驚慌，外籍遊客也感受到台灣警察的熱心與友善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言