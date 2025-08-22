遭前夫誠泰少東林致光家暴 前議員林穎孟：有錄影蒐證

台北市前議員林穎孟的前夫、前誠泰銀行少東林致光涉嫌家暴，林穎孟控訴在結束人工生殖手術後遭奪衣、拿走手機等事，台北地檢署21日依違反家暴令、傷害等罪嫌起訴林致光。林穎孟昨天深夜發臉書，強調已有通常保護令，事件也多虧有錄影才得以蒐證。

林穎孟涉嫌詐領助理費，正在上訴高院，不過案件審理過程，竟爆出林穎孟已與林致光秘婚，但兩人不到一年就分居，林穎孟更指控林致光家暴。林致光昨也委由律師代表發布聲明駁斥。

昨天晚間11時，林穎孟在臉書發文，她說，白天沒帶手機，沒接到電話。但想說她的通常保護令已於2024年4月11日由法院核發並三審定案，「再說一次，我有通常保護令。」

林穎孟說，而家暴男則於8月21日媒體報導被以違反保護令及傷害罪起訴。足見一直以來家暴男及其律師總是在媒體放話說謊胡謅，不值得她回應。

她說，家暴受害多為密室，蒐證不易，如果可以，請錄影，即便必須冒著生命危險。因為就算有錄音和驗傷單仍可能被視為證據不足，尤其遇到有資源的NPD（自戀型人格）。這次多虧有錄影才讓家暴無所遁形。

林穎孟強調，物理傷害始終存在不可抹滅。感謝社工和她的律師一直努力沒有放棄希望，願全世界女性能永遠免於受暴力恐懼的威脅。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線