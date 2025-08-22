聽新聞
涉詐領助理費 桃議員舒翠玲夫婦判1年獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠陳俊智／桃園報導

國民黨桃園市議員舒翠玲夫婦涉嫌詐領助理補助費980萬3037元被起訴，桃園地院昨天改依使公務員登載不實罪判1年，緩刑3年。本報資料照片
國民黨桃園市議員舒翠玲夫婦涉嫌詐領助理補助費980萬3037元被起訴，桃園地院昨天改依使公務員登載不實罪判1年，緩刑3年。本報資料照片
國民黨桃園市議員舒翠玲被控長期以母親、兄長等親友擔任人頭，詐領助理費980萬餘元，2020年12月被檢方依貪汙治罪條例起訴，桃園地院審理後認為舒翠玲確有聘用助理但低薪高報，昨依使公務員登載不實罪判1年，舒因坦認犯行，諭知緩刑3年，支付公庫50萬元，可上訴。

舒翠玲昨僅回應「尊重法院判決，謝謝關心」。桃園地檢署回應，將待收到判決書後再行上訴。

桃院審理多年，法官認為舒翠玲擔任桃園市議員期間，張姓丈夫擔任其助理，綜理雜務及人事，陳姓助理、舒姓助理也有擔任助理事實，並非人頭，不過陳申報的薪資高於實領薪資，因此認定舒翠玲夫婦與陳姓助理為共同犯使公務員登載不實罪，舒與其夫都處1年徒刑，可緩刑3年，陳姓助理判3月可易科罰金。

另，法院也算出舒翠玲在涉案期間支出助理費共1188萬6250元，高於桃園市議會於同一時間補助助理費總額868萬2726元，難認有詐取助理費之主觀犯意。至於另名被告林姓助理有負責處理議員在外活動，且有受領薪資，判無罪。

