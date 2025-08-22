超商包裹「偷渡客」 2隻鬆獅蜥被沒入

新北在一件來自大陸廣州的包裹中，發現2隻鬆獅蜥。圖／新北市動保處提供 新北一家連鎖超商店員日前整理包裹時，發現包裹內有活物，直覺不單純，新北動保處到場調查，在一件來自中國大陸廣州的包裹中發現一對雌雄「紅魔血系鬆獅蜥」，單是一隻就要價數千元，已依法扣留並通報農業部林保署，啟動後續調查與處理程序。

動保處表示，日前接獲通報，指某超商內出現蜥蜴，原先研判可能為常見的攀木蜥蜴或綠鬣蜥，不料現場查驗後，竟在包裹堆中發現一隻體色鮮紅、外觀特殊的蜥蜴。經專業辨識，確認為「紅魔血系鬆獅蜥」，來自大陸廣州，依違反野生動物保育法開罰1萬元並沒入。

鬆獅蜥原產於澳洲，屬中型爬蟲類，偏好乾燥棲息環境，成體體長40至50公分。因性情溫馴、外觀多變，近年成為全球相當受歡迎的寵物品種之一。其喉部具棘狀鱗片，當感受到威脅時會鼓脹變黑以示警戒。市面上常見鬆獅蜥多為人工繁殖，色系包括白、黃、紅等，以紅色系最受飼主青睞。

台灣兩棲爬蟲動物協會理事洪慶翔指出，未經檢疫的動物可能攜帶寄生蟲、細菌或病毒，威脅人類及原生動物健康，若外來物種遭棄養或逃逸，可能衝擊本地生態，引發外來種入侵問題。

依野生動物保育法規定，野生動物的活體及保育類野生動物產製品，非經中央主管機關同意，不得輸入或輸出，違反者可罰1到5萬元。