高雄旗山轉運站男子倒臥女廁暴斃 8小時後才被發現

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名50歲李姓男子，於今天下午在旗山區旗山轉運站（旗山南站）被民眾發現倒臥在女用蹲式廁所隔間內，早已沒了氣息，警方獲報到場封鎖現場，經調閱監視器赫然發現，李男早上8時就進入廁所內未再出來，疑似因突發心臟病來不及呼救釀成憾事，檢方已介入將釐清確切死因。

據了解，這名死在轉運站女廁內的李姓男子（50歲）原本早上8時許就到轉運站候車室，但他可能突然內急，便直接走往候車室後方的女廁內如廁，但疑似因突發心臟病，在沒人發現的情況下，直接倒臥在蹲式廁所隔間內向後仰暴斃而亡。

李男身旁雖遺留有眼鏡及手機，且牆上也有緊急呼救按鈕，但他並未向外求救，直到下午4時許清潔人員發現隔間一直上鎖，敲門卻無人回應，打開隔間才發現李男早已沒人氣息，嚇得目擊民眾放聲尖叫，驚動轉運站內旅客。

因李男已明顯死亡，警方獲報後立即到場拉設封鎖線，並通知偵查隊鑑識人員進行採證，初步勘查現場未發現外力介入跡象，經調閱監視器，確認死者於上午進入廁所後便未再外出，整整8個多小時才被人發現。

旗山警方事後通知男子家屬到場協助後續事宜，遺體交由殯葬管理單位協助後續安置，目前全案依規定報請橋頭地檢署檢察官相驗，將進一步釐清男子死因。

高雄旗山轉運站男子被發現死在候車室女廁內氣絕身亡多時。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄旗山轉運站男子被發現死在候車室女廁內氣絕身亡多時。記者巫鴻瑋／翻攝

廁所 監視器 心臟病

