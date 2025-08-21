九份機車男當街飲酒 警監視器直擊逮人拒測罰9萬扣車

吳男今日凌晨涉嫌酒後騎機車到新北九份一間超商再買酒續喝，員警從監視器發現後趕至，發現他渾身酒氣、步履踉蹌，他雖有吹酒測器，但不依指示操作，警方開出拒測罰單9萬元，並當場扣車。

瑞芳警分局調查，今天凌晨2時許，九份派出所值班員警透過監視器發現一名騎士東倒西歪地停在九份老街口一間便利商店前，舉止詭異、搖搖欲墜，疑似飲酒，警方通報巡邏員警趕緊攔查。

警方說，吳男渾身散發酒氣，步伐踉蹌，面對警方盤查時神情有異，涉嫌酒後駕駛重機，還去超利商買酒出來直接開喝。警方要求配合酒測時，他酒態畢露，刻意拒絕檢測，員警開立拒測罰單。

警方指出，監視器可以觀察九份老街口附近動態，有的是需要員警協助，但也有是打架或疑似酒駕等狀況，可即時掌握處理，此次透過監視器，配合巡邏警網查獲酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康