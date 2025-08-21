快訊

詐騙何其多！彰警忙阻詐 攔下假交友、假兒子詐騙近30萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣王姓男子陷入網戀，要買5萬元遊戲點數為女網友充值，被警攔阻；張姓男子接到「兒子」急需現金周轉生意的來電，到郵局匯款時被警攔下，要他先別慌，打電話問兒子，經查證果然是詐騙，保住20多萬元。

據了解，20多歲王姓男子到超商要買5萬元遊戲點數，因金額不小，芳苑警分局二林分駐所員警楊佳憲、陳信翰據報趕到，關心王男為何買遊戲點數。

王男稱一個多月前玩線上對打，結識自稱「思雅」的網友，對方找他對打或組隊打怪，互動越來越密切，思雅稱他「老公」，他回稱對方「老婆」，雖從未與思雅見面，因互動良好而相信對方，答應為思雅買5萬元遊戲點數充值。

員警使用Google瀏覽器進行以圖搜圖比對思雅大頭貼，顯示這是一名網紅照片，即判定王男遇到「假交友真詐財」，員警出示打詐儀表板及案例勸說20多分鐘，王男才放棄買點數。

另一70多歲張姓男子到郵局辦理匯款20多萬元，說要匯給兒子，但帳戶所有人不姓張。二林分駐所員警黃振勝、簡意純、蕭至崴據報到郵局，關懷張男為何匯款，他答稱接到兒子來電說急需現金周轉生意，要匯款到指定帳戶。員警建議先聯絡兒子問清楚再匯不遲，張男撥通電話，兒子否認曾打電話給老爸要求匯款。

芳苑警分局今表示，網路交友、忽然接到親友來電，凡是談到錢就要提高警覺，先查證清楚，否則錢匯出去就追不回來，若存疑無法確定，可撥打165反詐騙專線或詢問警方，以免被詐騙。

彰化縣芳苑警分局員警到二林郵局關懷急著要匯款給「兒子」的張姓男子。圖／民眾提供
彰化縣芳苑警分局員警到二林郵局關懷急著要匯款給「兒子」的張姓男子。圖／民眾提供

詐騙 郵局 彰化 帳戶

