台64連環車禍！重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

新北市台64線快道道路中和路段往板橋方向，今天下午發生1起連環車禍意外，陳姓重型機車騎士疑先遭開小貨車的魏男從後方撞上，致陳男失控追撞前方楊姓男子所駕駛休旅車，重機騎士送醫搶救命危。確實事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午4時許獲報，台64線快道道路由中和往板橋方向，在23公里處發生重大車禍禍事故，警方及救護人員趕抵現場，發現黃牌重型機車陳姓騎士（41歲）疑似先遭魏姓男子（53歲）所駕駛大貨車從後方追撞，連人帶車撞上前方楊姓男子（46歲）所駕駛的白色休旅車車尾，休旅車不僅後方被撞得面目全非，還再往前推撞前方林姓男子（28歲）、陳姓男子（34歲）2人汽車。

陳姓重機騎士遭大貨車撞上後，連人帶車倒地，一動也不動，救護人員見騎士傷勢嚴重，已當場無呼吸及心跳等生命徵象，立即送往雙和醫院，經急救雖恢復呼吸，仍因傷重情況並不樂觀。這起事故發生原因相關責任歸屬現由警方調查釐清中。