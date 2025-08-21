快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

海巡署北部分署啟動擴大威力掃蕩勤務 防堵境外干擾公投及罷免投票

桃園電子報／ 桃園電子報

S 44171431
海巡署北部分署採「異地同時」方式，同步於宜蘭至新竹等5縣市展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」專案勤務。圖：海巡署提供

因應大陸伏季休漁結束，為防堵中共藉灰色地帶手法干擾及影響近期公投及罷免選舉安全，海巡署北部分署於今（21）日下午2時起，採「異地同時」方式，同步於宜蘭至新竹等5縣市展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」專案勤務，全面強化邊境與海域安全防護能量。

S 44171466
海巡署北部分署展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」專案勤務，全面強化邊境與海域安全防護能量。圖：海巡署提供

北部分署表示，此次專案由該分署統籌規劃，動員轄內岸、海巡隊及查緝隊，計出動巡防艇8艘、勤務車64部、偵搜犬2隻及230名人力，針對港區、岸際及海域治安熱點，如空屋、下水道、防風林、易藏匿區域及陸船越界熱區等，進行重點巡查；同時提升船舶執檢強度，嚴密掌握海域動態；另指導各海巡隊線上巡防艇適時前推至12浬外執法，展現政府護漁與維護國安決心。

S 44171405
海巡署北部分署將持續配合中央政策，嚴密執行沿岸與海域查緝勤務，全力維護選舉安全。圖：海巡署提供

北部分署強調，將持續配合中央政策，嚴密執行沿岸與海域查緝勤務，全力維護選舉安全，並防範不法滲透及陸船越界捕撈。海巡署堅守國境海疆，守護漁民生計與民眾權益；同時呼籲民眾若發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請即撥打「118」海巡服務專線，受理單位將於第一時間應處，確保全民海岸安全無虞。

本文章來自《桃園電子報》。原文：海巡署北部分署啟動擴大威力掃蕩勤務 防堵境外干擾公投及罷免投票

延伸閱讀：

  1. 台15大園路段7/29起施工管制 交通詳情曝
  2. 航空城常民文物展揭開大園記憶 蘇俊賓：持續傳承家鄉故事

桃園 新竹 海巡署

延伸閱讀

豐原掃街挺江啟臣反罷 盧秀燕批賴總統「一年半發動三次罷免」

核三公投、第二波立委罷免23日登場 警政署召開投票前專案會議

大罷免「查水表」遭羈押、起訴、電子監控、請辭 他悄悄又回花縣府

廢核行動平台立院倡永續 籲核三延役公投不同意

相關新聞

桃警抓山老鼠竟攔車持槍指人 一家5口嚇壞發文網罵翻…警方致歉了

桃園市網友在網路貼出影音批評大溪分局警車及警員，本月19日下午突然攔下轎車，員警下車拔槍指向車內一家人，網友表示，全家2...

2.5萬債務引殺機…17歲少年遭友毆死棄屍 父嘆：兩人一起長大

新竹縣曾姓少年疑與謝姓友人有財務糾紛，17日下午遭謝男夥同多名友人從住家押走，並開車載至尖石山區毆打致死。曾男老闆及家屬...

林口怪手整地搬運樹幹突脫落 工人遭砸傷斷腿「滿臉鮮血」急送醫

新北市林口區下午有民眾雇用怪手整地，搬運樹幹時不慎掉落擊中64歲工人，導致頭部撕裂傷血流滿面、右大腿骨折變形，意識模糊被...

高市警局宣導防酒駕影片搭鬼月列車 貨車司機被兄弟灌酒變「好兄弟」

後天鬼門開，高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，劇情描述一名貨車司機和好友聚餐，席間司機以晚上仍須加班送貨...

警政署發布重要刑事警職人事案 刑事局秘書、副大隊長、縣市大隊長異動

警政署今天發布刑事警察局秘書等重要刑事警職人事案，共14人異動，統一於8月25日星期一辦理交接到任。

男友持刀猛砍 她手指韌帶斷裂血跡斑斑…送醫急救

花蓮縣吉安鄉東里七街19日發生男友砍殺女友恐怖家暴，蔡姓男子因感情糾紛持尖刀劃傷林姓女子，導致她的手腳有刀傷，現場血跡斑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。