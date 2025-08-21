海巡署北部分署採「異地同時」方式，同步於宜蘭至新竹等5縣市展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」專案勤務。圖：海巡署提供

因應大陸伏季休漁結束，為防堵中共藉灰色地帶手法干擾及影響近期公投及罷免選舉安全，海巡署北部分署於今（21）日下午2時起，採「異地同時」方式，同步於宜蘭至新竹等5縣市展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」專案勤務，全面強化邊境與海域安全防護能量。

海巡署北部分署展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」專案勤務，全面強化邊境與海域安全防護能量。圖：海巡署提供

北部分署表示，此次專案由該分署統籌規劃，動員轄內岸、海巡隊及查緝隊，計出動巡防艇8艘、勤務車64部、偵搜犬2隻及230名人力，針對港區、岸際及海域治安熱點，如空屋、下水道、防風林、易藏匿區域及陸船越界熱區等，進行重點巡查；同時提升船舶執檢強度，嚴密掌握海域動態；另指導各海巡隊線上巡防艇適時前推至12浬外執法，展現政府護漁與維護國安決心。

海巡署北部分署將持續配合中央政策，嚴密執行沿岸與海域查緝勤務，全力維護選舉安全。圖：海巡署提供

北部分署強調，將持續配合中央政策，嚴密執行沿岸與海域查緝勤務，全力維護選舉安全，並防範不法滲透及陸船越界捕撈。海巡署堅守國境海疆，守護漁民生計與民眾權益；同時呼籲民眾若發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請即撥打「118」海巡服務專線，受理單位將於第一時間應處，確保全民海岸安全無虞。

本文章來自《桃園電子報》。原文：海巡署北部分署啟動擴大威力掃蕩勤務 防堵境外干擾公投及罷免投票