高市警局宣導防酒駕影片搭鬼月列車 貨車司機被兄弟灌酒變「好兄弟」

後天鬼門開，高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，劇情描述一名貨車司機和好友聚餐，席間司機以晚上仍須加班送貨為由未喝酒，在場兄弟不斷勸進，幾杯黃湯下肚仍開車上路，最後變冤死「好兄弟」，橋段令人莞爾。

左營警分局舊城派出所員警於傍晚8月17日傍晚4時於埤子頭街，發現67歲顏姓男子駕車未打方向燈攔查，發現顏男酒駕，除將顏男依公共危險罪嫌送辦外，後座同車乘客67歲吳姓男子也被依違反道路交通管理處罰條例第35條第8項規定開罰，可處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。

另，18日上午9時41分許，苓雅分局成功路派出所警網於中山二路發現29歲蔡姓女子駕車未繫安全帶攔查，查獲蔡女酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦；另同車乘客26歲涂姓女子也被開罰。

高市交通大隊指出，高市今年上半年取締酒後駕車違規共計舉發3982件，其中處罰酒駕同車乘客計129件，顯示仍有部分民眾未能即時勸阻同行者酒後駕車。

為宣導酒後不開車，開車不喝酒，市警局交通大隊製作拍攝農曆7月鬼月宣導影片「是兄弟就別害他變成好兄弟」，提醒民眾在關鍵時刻阻止朋友酒後駕車，才是真正的兄弟情誼。

影片劇情描述男主角華哥與好友相聚餐敘，滿桌佳餚，讓在場人免不了小酌助興，其中一名貨車司機當時因晚間仍需開車送貨，原本婉拒喝酒，後因在場友人盛情難卻，喝了幾杯酒，後在老闆娘來電催促送貨下，仍心存僥倖駕車上路。

影片最終貨車司機因酒駕身亡，造成無法挽回的悲劇，變成「好兄弟」讓祭拜貨車司機的兄弟感慨萬千，成了心中一輩子的遺憾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康