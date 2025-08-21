快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

高市警局宣導防酒駕影片搭鬼月列車 貨車司機被兄弟灌酒變「好兄弟」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

後天鬼門開，高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，劇情描述一名貨車司機和好友聚餐，席間司機以晚上仍須加班送貨為由未喝酒，在場兄弟不斷勸進，幾杯黃湯下肚仍開車上路，最後變冤死「好兄弟」，橋段令人莞爾。

左營警分局舊城派出所員警於傍晚8月17日傍晚4時於埤子頭街，發現67歲顏姓男子駕車未打方向燈攔查，發現顏男酒駕，除將顏男依公共危險罪嫌送辦外，後座同車乘客67歲吳姓男子也被依違反道路交通管理處罰條例第35條第8項規定開罰，可處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。

另，18日上午9時41分許，苓雅分局成功路派出所警網於中山二路發現29歲蔡姓女子駕車未繫安全帶攔查，查獲蔡女酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦；另同車乘客26歲涂姓女子也被開罰。

高市交通大隊指出，高市今年上半年取締酒後駕車違規共計舉發3982件，其中處罰酒駕同車乘客計129件，顯示仍有部分民眾未能即時勸阻同行者酒後駕車。

為宣導酒後不開車，開車不喝酒，市警局交通大隊製作拍攝農曆7月鬼月宣導影片「是兄弟就別害他變成好兄弟」，提醒民眾在關鍵時刻阻止朋友酒後駕車，才是真正的兄弟情誼。

影片劇情描述男主角華哥與好友相聚餐敘，滿桌佳餚，讓在場人免不了小酌助興，其中一名貨車司機當時因晚間仍需開車送貨，原本婉拒喝酒，後因在場友人盛情難卻，喝了幾杯酒，後在老闆娘來電催促送貨下，仍心存僥倖駕車上路。

影片最終貨車司機因酒駕身亡，造成無法挽回的悲劇，變成「好兄弟」讓祭拜貨車司機的兄弟感慨萬千，成了心中一輩子的遺憾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，片中貨車司機被友人勸酒，慘變好兄弟。圖／高市警局交通大隊提供
高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，片中貨車司機被友人勸酒，慘變好兄弟。圖／高市警局交通大隊提供
高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，片中貨車司機被友人勸酒，慘變好兄弟。圖／高市警局交通大隊提供
高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，片中貨車司機被友人勸酒，慘變好兄弟。圖／高市警局交通大隊提供
高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，片中貨車司機被友人勸酒，慘變好兄弟。圖／高市警局交通大隊提供
高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，片中貨車司機被友人勸酒，慘變好兄弟。圖／高市警局交通大隊提供
高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，片中貨車司機被友人勸酒，慘變好兄弟。圖／高市警局交通大隊提供
高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，片中貨車司機被友人勸酒，慘變好兄弟。圖／高市警局交通大隊提供

影片 酒駕 鬼月 好兄弟

延伸閱讀

酒駕致死「真正終身吊照」！立法院初審通過 永不得考領駕照

鬼月飲食5大禁忌…別含冰塊、別吃生魚片「當心招來好兄弟」

命理師示警！鬼月期間這3生肖恐犯沖 小心破財衰事連連

酒後自摔結局慘！撞3車掉手槍被逮 7旬男遭判6年4月

相關新聞

桃警抓山老鼠竟攔車持槍指人 一家5口嚇壞發文網罵翻…警方致歉了

桃園市網友在網路貼出影音批評大溪分局警車及警員，本月19日下午突然攔下轎車，員警下車拔槍指向車內一家人，網友表示，全家2...

2.5萬債務引殺機…17歲少年遭友毆死棄屍 父嘆：兩人一起長大

新竹縣曾姓少年疑與謝姓友人有財務糾紛，17日下午遭謝男夥同多名友人從住家押走，並開車載至尖石山區毆打致死。曾男老闆及家屬...

林口怪手整地搬運樹幹突脫落 工人遭砸傷斷腿「滿臉鮮血」急送醫

新北市林口區下午有民眾雇用怪手整地，搬運樹幹時不慎掉落擊中64歲工人，導致頭部撕裂傷血流滿面、右大腿骨折變形，意識模糊被...

高市警局宣導防酒駕影片搭鬼月列車 貨車司機被兄弟灌酒變「好兄弟」

後天鬼門開，高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，劇情描述一名貨車司機和好友聚餐，席間司機以晚上仍須加班送貨...

警政署發布重要刑事警職人事案 刑事局秘書、副大隊長、縣市大隊長異動

警政署今天發布刑事警察局秘書等重要刑事警職人事案，共14人異動，統一於8月25日星期一辦理交接到任。

男友持刀猛砍 她手指韌帶斷裂血跡斑斑…送醫急救

花蓮縣吉安鄉東里七街19日發生男友砍殺女友恐怖家暴，蔡姓男子因感情糾紛持尖刀劃傷林姓女子，導致她的手腳有刀傷，現場血跡斑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。