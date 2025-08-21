快訊

桃警抓山老鼠竟攔車持槍指人 一家5口嚇壞發文網罵翻…警方致歉了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市網友在網路貼出影音批評大溪分局警車及警員，本月19日下午突然攔下轎車，員警下車拔槍指向車內一家人，網友表示，全家2大人3小孩開心回遊，突然一輛警車便衣無預警插入攔車，6、7人甩警棍、拔槍指車內大小，還大聲吆喝，他的車窗沒關，難道看不出是一家人？「我們犯什麼罪？什麼法？搜索票？」。PO文引發網熱議批評。

PO文網友表示，他完全看不懂，台灣的人民保母是這樣待善良老百姓？車窗沒關看不出來是一家大小？「他們犯什麼罪？什麼法？搜索票？」，講不出來？什麼叫攔車剛好而已，什麼叫疑似山老鼠、什麼叫舉報，要攔查可以，為什麼不設攔查點？這樣行駛突然插車對嗎？孩子全被這種執法過當行為嚇到。引起網路網友罵翻、批評，「太誇張了吧」、「直接拔槍…」、「太扯」。

大溪分局今天發新聞稿道歉、表示，該分局本月19日接獲林保署新竹分署大溪工作站通報，有車輛至復興區東眼山區載運林木，警方採取優勢警力攔查一輛轎車，發現是民眾一家5人出遊，查證並無不法，警方當下向民眾道歉，過程無人員及車輛損傷。

該分局掌握情資不足攔查車輛，造成民眾誤會，該分局已致電當事人說明及表達歉意，並約定親自前往拜訪當面致歉，警方基於防制盜伐警方責無旁貸，該分局將通盤檢討執法，兼顧查緝不法及維護民眾權益。

大溪分局警員警車抓山老鼠突攔車，持槍指向轎車內一家大小5人，嚇壞民眾一家網貼文網友瘋批，大溪分局道歉。本報資料照
網路 家人 桃園 山老鼠

