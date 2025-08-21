快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

聽新聞
0:00 / 0:00

警政署發布重要刑事警職人事案 刑事局秘書、副大隊長、縣市大隊長異動

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署今天發布刑事警察局秘書等重要刑事警職人事案，共14人異動，統一於8月25日星期一辦理交接到任。

刑事局第四序列秘書、薦任技正

一、刑事局偵查第九大隊副大隊長陳培德陞任刑事局秘書。

二、刑事局電信偵查大隊副大隊長郭有志陞任刑事局薦任技正。

刑事局第五序列副大隊長

一、屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長林佑裕調任刑事局偵查第八大隊副大隊長。

二、新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長李奇勳調任刑事局偵查第九大隊副大隊長。

三、苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長張瑋倫調任刑事局電信偵查大隊副大隊長。

第五序列刑事警察（大）隊（大）隊長、研究員

一、嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長呂松浩調任新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

二、保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長蔡志炎調任嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長。

三、保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長莊恒權調任苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長。

四、鐵路警察局刑事警察大隊大隊長張益誠調任保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長。

五、刑事局研究員葉士傑調任屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

六、刑事局偵查第八大隊隊長馬嘉宏陞任連江縣警察局刑事警察隊隊長。

七、刑事局偵查第一大隊隊長黃仲玟陞任鐵路警察局刑事警察大隊大隊長。

八、刑事局偵查第九大隊隊長張伊君陞任保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長。

九、連江縣警察局刑事警察隊隊長楊國松調任刑事局研究員。

部分刑事警官異動，圖為刑事警察局。圖／本報資料照片
部分刑事警官異動，圖為刑事警察局。圖／本報資料照片

警察

延伸閱讀

核三公投、第二波立委罷免23日登場 警政署召開投票前專案會議

刑事局破詐騙洗錢集團還查獲毒品分裝場 16人遭訴

天道盟鐵霸等人雖交保 刑事局：公司恐遭抽銀根、斷金流更頭疼

刑事局與滙豐台灣銀行合作 強化打詐、洗錢防制

相關新聞

桃警抓山老鼠竟攔車持槍指人 一家5口嚇壞發文網罵翻…警方致歉了

桃園市網友在網路貼出影音批評大溪分局警車及警員，本月19日下午突然攔下轎車，員警下車拔槍指向車內一家人，網友表示，全家2...

2.5萬債務引殺機…17歲少年遭友毆死棄屍 父嘆：兩人一起長大

新竹縣曾姓少年疑與謝姓友人有財務糾紛，17日下午遭謝男夥同多名友人從住家押走，並開車載至尖石山區毆打致死。曾男老闆及家屬...

林口怪手整地搬運樹幹突脫落 工人遭砸傷斷腿「滿臉鮮血」急送醫

新北市林口區下午有民眾雇用怪手整地，搬運樹幹時不慎掉落擊中64歲工人，導致頭部撕裂傷血流滿面、右大腿骨折變形，意識模糊被...

高市警局宣導防酒駕影片搭鬼月列車 貨車司機被兄弟灌酒變「好兄弟」

後天鬼門開，高市警局搭「鬼月」話題列車，今發表宣導防酒駕影片，劇情描述一名貨車司機和好友聚餐，席間司機以晚上仍須加班送貨...

警政署發布重要刑事警職人事案 刑事局秘書、副大隊長、縣市大隊長異動

警政署今天發布刑事警察局秘書等重要刑事警職人事案，共14人異動，統一於8月25日星期一辦理交接到任。

男友持刀猛砍 她手指韌帶斷裂血跡斑斑…送醫急救

花蓮縣吉安鄉東里七街19日發生男友砍殺女友恐怖家暴，蔡姓男子因感情糾紛持尖刀劃傷林姓女子，導致她的手腳有刀傷，現場血跡斑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。