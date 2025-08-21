聽新聞
警政署發布重要刑事警職人事案 刑事局秘書、副大隊長、縣市大隊長異動
警政署今天發布刑事警察局秘書等重要刑事警職人事案，共14人異動，統一於8月25日星期一辦理交接到任。
刑事局第四序列秘書、薦任技正
一、刑事局偵查第九大隊副大隊長陳培德陞任刑事局秘書。
二、刑事局電信偵查大隊副大隊長郭有志陞任刑事局薦任技正。
刑事局第五序列副大隊長
一、屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長林佑裕調任刑事局偵查第八大隊副大隊長。
二、新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長李奇勳調任刑事局偵查第九大隊副大隊長。
三、苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長張瑋倫調任刑事局電信偵查大隊副大隊長。
第五序列刑事警察（大）隊（大）隊長、研究員
一、嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長呂松浩調任新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。
二、保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長蔡志炎調任嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長。
三、保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長莊恒權調任苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長。
四、鐵路警察局刑事警察大隊大隊長張益誠調任保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長。
五、刑事局研究員葉士傑調任屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。
六、刑事局偵查第八大隊隊長馬嘉宏陞任連江縣警察局刑事警察隊隊長。
七、刑事局偵查第一大隊隊長黃仲玟陞任鐵路警察局刑事警察大隊大隊長。
八、刑事局偵查第九大隊隊長張伊君陞任保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長。
九、連江縣警察局刑事警察隊隊長楊國松調任刑事局研究員。
