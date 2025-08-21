核三公投、第二波立委罷免23日登場 警政署召開投票前專案會議

快訊

警政署署長張榮興親自主持投票前視訊專案會議，邀集全國各警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部參加。圖：警政署提供

距離8月23日公投罷免投開票日僅剩2天，為確保投票前及投票當日平和順利，警政署署長張榮興除持續走訪各地，督導訪視治安維護及查賄制暴工作外，於今(21)日親自主持投票前視訊專案會議，邀集全國各警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部參加。

此次公投罷免投開票日，全國性公投共1萬7832處投開票所，併罷免投票所1685處，警方已全面會勘並依治安顧慮程度分級維安。圖：警政署提供

警政署提到，會中張榮興提示8大項工作重點，包含公投及罷免選票印製完畢後，將分別運送至各鄉鎮市區公所，務必落實選票安全維護；投票前一夜大型造勢活動應縝密規劃勤務，對於立場相左團體，事先溝通協調疏處，並應採取必要的勤務作為，有效防止衝突挑釁及暴力事件發生；對於網路假訊息或深偽影音，應通報刑事警察局協請即時下架、追查偵辦，並適時澄清說明；投開票所確依維安風險分級管制，妥適配置警衛人員及機動處理小組，以應突發狀況處置；因應投開票所突發狀況，轄區分局長等相關人員應與選務人員及檢察機關保持密切聯繫，俾利狀況處置；做好選後治安要點，如選委會及選務中心安全維護工作，以利投票後選票安全送返封存；落實報告紀律，投開票日相關治安事件發生，第一時間應注意報告紀律，並積極追查處理。

警政署署長張榮興提示8大項工作重點。圖：警政署提供

警政署指出，此次執行公投罷免維安工作時間相當長，感謝警察人員辛勞，於工作結束後，相關補休、加班費及獎勵等相關權益，請各警察機關主官(管)應妥適規劃辦理，讓員警適度調節體力，維持身心健康。

警政署表示，此次公投罷免投開票日，全國性公投共1萬7832處投開票所，併罷免投票所1685處，警方已全面會勘並依治安顧慮程度分級維安，動員警力4萬6000餘人及協勤民力近1萬7000人，共約6萬3000人，警政署及各警察機關均已做好萬全準備，全力完成投票維安任務，確保治安穩定及投票後秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：核三公投、第二波立委罷免8/23登場 警政署召開投票前專案會議

  1. 3年合約加盟台啤永豐雲豹 曹薰襄：首要目標就是幫球隊贏球
  2. 八旬婦購物結帳突失憶 平鎮警靠這招查出她身分

投票 罷免 公投 警察

