男友持刀猛砍 她手指韌帶斷裂血跡斑斑…送醫急救
花蓮縣吉安鄉東里七街19日發生男友砍殺女友恐怖家暴，蔡姓男子因感情糾紛持尖刀劃傷林姓女子，導致她的手腳有刀傷，現場血跡斑斑，救護人員緊急將林女送醫治療，警方獲報當場逮捕蔡姓男子，依傷害罪移送花蓮地檢署偵辦。
警方今天表示，45歲蔡男與31歲林女因感情糾紛發生口角，過程中蔡男持刀與林女拉扯，導致林女右腳拇指及右手食指受傷，警方隨後在現場查扣作案刀械一把。林女右手食指傷勢嚴重，甚至韌帶斷裂，救護人員趕緊加壓止血送醫；蔡男左手臂有刀傷，不過僅是劃傷，傷口沒有很深僅簡單包紮。
據了解，蔡姓男子被捕時，精神恍惚、精神不佳，自稱是服用藥物的緣故，由於現場沒有查獲毒品，警方為了確認是服藥還是吸食違禁物，需要驗尿才能確認。
吉安警分局呼籲，民眾若面臨感情或情緒困擾，應尋求家人、朋友或專業單位協助，切勿因一時衝動而釀成遺憾。警方將持續加強社區巡邏與治安維護，並提醒民眾如遇緊急狀況，務必立即撥打110報警，以確保人身安全。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
