影／派出所前暈倒…婦人耳石脫落暈眩 台南警及時伸援手助脫險

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

56歲吳姓婦人昨下午4時許稱心臟不適、呼吸困難，勉強步入台南市警三分局安中派出所求助，隨即在值班台前昏倒，員警立即上前攙扶安置，並通報救護車到場，協助吳婦送醫，確認為耳石脫落所引起暈眩，經治療無礙，已由家屬接回。

經了解，吳婦駕車至加油站加油時突感喘不過氣，勉強步行至安中派出所向員警求助，她虛弱表示，心臟不適、呼吸困難，隨即在值班台前昏倒。

值勤中警員李偉維及杜峻愷見狀立即上前攙扶安置，並通報救護車到場，成功協助吳婦送醫後脫險。

安中派出所所長曾婉甄說，婦人送醫後確認為耳石脫落引起暈眩，經治療無礙，已由家屬接回。「還好有員警協助，否則不知道發生什麼意外」家屬對兩員警及時伸出援手，展現為民服務的精神，深表謝意。

值勤中警員李偉維及杜峻愷見狀立即上前攙扶安置，並通報救護車到場。圖／讀者提供
值勤中警員李偉維及杜峻愷見狀立即上前攙扶安置，並通報救護車到場。圖／讀者提供
吳婦駕車至加油站加油時突感喘不過氣，勉強步行至安中派出所向員警求助，她虛弱表示，心臟不適、呼吸困難，隨即在值班台前昏倒。圖／讀者提供
吳婦駕車至加油站加油時突感喘不過氣，勉強步行至安中派出所向員警求助，她虛弱表示，心臟不適、呼吸困難，隨即在值班台前昏倒。圖／讀者提供

救護車 加油站

