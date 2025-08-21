影／桃園驚傳街頭暴力！男超商外拿椅砸人 警方說話了

快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

安全帽的男子情緒激動對著蹲在路旁的另一名男子念念有詞，隨後便拿起超商外的鐵椅丟向該男子。圖：截自社會事新聞影音

桃園市桃園區中正路上超商外，昨(20)日發生一起暴力事件，有兩名男子疑似發生不明糾紛，戴安全帽男子竟失控拿超商外的鐵椅，砸向另一名男子，此事也被民眾拍下影片分享至社群平台。桃園警分局知悉後表示，目前尚未接到報案，將通知相關人員到所說明釐清案情。

1755755017538
路旁男子受到攻擊嚇了一跳，一屁股跌在地上。圖：截自社會事新聞影音

民眾拍下的一段影片裡可以看到，在中正路上的超商外，戴安全帽的男子情緒激動對著蹲在路旁的另一名男子念念有詞，隨後便拿起超商外的鐵椅丟向該男子，安全帽男子怒罵聲也引起周圍民眾注意，路旁男子受到攻擊嚇了一跳，一屁股跌在地上，所幸衝突沒有進一步擴大。

警方表示，此案目前未接獲報案，大樹派出所已主動前往周邊進行訪查，將通知相關人員到所說明以釐清案情，同時加強周邊巡邏，以維護民眾安全。警方嚴正申明暴力零容忍，絕不容許任何人以暴力手段解決爭端，違法者必定嚴加法辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園驚傳街頭暴力！男超商外拿椅砸人 警方說話了

