逆子施暴又令跪祖先牌位 嘉義翁未提傷害告訴

嘉義縣林姓男子被控多次對7旬父親家暴，8日父親節再次施暴，且喝令父親跪在祖先牌位前，警到場逮捕並移送。嘉檢偵結，因其父親未提傷害告訴，僅能依強制罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，32歲林男於8日上午在嘉義縣竹崎鄉住家，因不滿74歲父親未遵其意行事，徒手多次毆打父親臉部、頭部，造成其頭部挫傷、臉部撕裂傷等傷害。

當下林男怒火未消，在住處神明廳內，喝令父親跪在祖先牌位前，林父因害怕若不從又會遭毆打，因此被迫跪在祖先牌位前。鄰居發現報警，警方據報到場，林男竟叫父親不准理警察、須繼續跪。

經警方訪查，林男涉嫌多次對父親家暴，但林父未曾報案。警訊後，依傷害直系血親尊親屬罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。檢方複訊後，依有反覆實施之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

警方說，林父經送醫治療後，並無生命危險；警方已替林父向嘉義地方法院聲請緊急保護令獲准，同時安置在適當處所。

嘉檢表示，林男坦承毆打父親，且有4、5次施暴紀錄；不過，檢警多次詢問林父，對於兒子涉及傷害直系血親尊親屬罪嫌是否提告，均表示不提告。

因傷害罪部分屬告訴乃論，全案偵結，僅能依家庭暴力強制罪嫌起訴。案件今天移審嘉義地方法院，嘉院仍裁定林男羈押。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線