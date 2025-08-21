台南紅線違停轎車倒車遭行人拍車提醒 駕駛發火持球棒追逐叫囂

有名行人昨晚6時許在台南安南區九份子大道旁一超商前，經過一輛紅線違停並準備倒車的轎車後方時，出於提醒安全的考量，輕敲了兩下車身，男駕駛不滿下車理論，返回車上持球棒追逐叫囂，嚇得行人快步離開，PO文一出引發討論。

台南市警三分局海南派出所長毛奇揚說，三分局尚未接獲報案；經了解，28歲邱男開車行駛至九份子大道時，停於紅線隨即下車，並持球棒朝著路人靠近且大吼，雙方口角後各自離去，警方已通知邱男到案說明。

毛奇揚表示，邱男於紅線上違停行為，已依違反道路交通管理處罰條例第56條告發，可處600元以上1200元以下罰鍰。