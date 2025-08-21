桃園市消防局第二救災救護大隊在永安漁港舉辦「114年度水域救援演練暨防災防溺教育宣導活動」。圖：第二大隊提供

為提升民眾防溺意識並強化水域緊急應變能力，桃園市消防局第二救災救護大隊於今（21）日在永安漁港舉辦「114年度水域救援演練暨防災防溺教育宣導活動」。此次活動結合現場展示演練與情境模擬，並運用多項現代化科技與救援裝備，展現跨單位聯合救援的專業能量。活動以水中自救技巧及「救生四式」示範開場，透過捷泳、蛙泳、側泳與仰泳等泳姿介紹，說明各泳式於救溺現場的應用時機與優勢，同時教導踩水、水母漂、仰漂等節省體力的自救技巧，幫助民眾了解如何在等待救援期間延長存活時間。

第二大隊希望透過此次公開演練與宣導，提升社會大眾防溺意識及急難應變能力，共同守護戲水安全。圖：第二大隊提供

第二大隊表示，演練中介紹多項重要救援裝備，包含拋繩袋與救生圈，快速投擲至岸邊近距離落水者，提供浮力支撐；活餌救援，由專業受訓消防員下水直接接觸溺者，搭配岸上確保手安全拉回；空拍機吊掛救生圈，利用空中視角迅速定位落水者，並精準投擲救生圈，提高救援效率；水上飛翼（電動浮具），機動性強並且攜帶方便，節省傳統救援需要攜帶大型船具消耗人力和時間，縮減待救者等待的時間，適用危險及離岸邊水域；水上摩托車與IRB橡皮艇，高速機動，配合團隊分區搜索與快速接應救援。

第二大隊提到，高空墜落救援情境演練則模擬彩虹橋施工意外，一名工人受安全繩懸吊半空，由消防特搜人員高空垂降施救，展現繩索技術、傷患固定與雙人同步吊掛等高難度救援動作。另一名工人則墜入海中漂流，水上摩托車迅速介入展開定位與脫困，完成由高空至水面跨域協同救援，呈現團隊高度默契與專業判斷。

多人落海救援演練部分，第二大隊說明，此次模擬6名年輕人戲水遭海流推離岸邊，危急情況下指揮單位先派出水上飛翼串聯救生浮具，讓落水者能緊抓救生圈、魚雷浮標穩定漂浮，降低體力消耗。接續由橡皮艇及水上摩托車執行救援，展現行動力與效率。

第二大隊長簡慈彥表示，水域活動雖然是夏日消暑良方，但暗藏風浪與暗流危機，呼籲民眾應選擇安全水域，並遵守「救溺五步、防溺十招」，確保自身及親友安全。透過此次公開演練與宣導，希望提升社會大眾防溺意識及急難應變能力，共同守護戲水安全。活動現場同時設置防溺知識攤位與趣味闖關，包含拋繩袋、救生圈投擲、CPR急救等互動體驗，寓教於樂，吸引眾多民眾踴躍參與，提升全民防溺安全素養。

本文章來自《桃園電子報》。原文：夏天玩水旺季 桃消第二大隊水域救援演練、防溺宣導永安漁港登場