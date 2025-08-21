快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

夏天玩水旺季 桃消第二大隊水域救援演練、防溺宣導永安漁港登場

桃園電子報／ 桃園電子報

S 70418573 scaled
桃園市消防局第二救災救護大隊在永安漁港舉辦「114年度水域救援演練暨防災防溺教育宣導活動」。圖：第二大隊提供

為提升民眾防溺意識並強化水域緊急應變能力，桃園市消防局第二救災救護大隊於今（21）日在永安漁港舉辦「114年度水域救援演練暨防災防溺教育宣導活動」。此次活動結合現場展示演練與情境模擬，並運用多項現代化科技與救援裝備，展現跨單位聯合救援的專業能量。活動以水中自救技巧及「救生四式」示範開場，透過捷泳、蛙泳、側泳與仰泳等泳姿介紹，說明各泳式於救溺現場的應用時機與優勢，同時教導踩水、水母漂、仰漂等節省體力的自救技巧，幫助民眾了解如何在等待救援期間延長存活時間。

S 70418520 0
第二大隊希望透過此次公開演練與宣導，提升社會大眾防溺意識及急難應變能力，共同守護戲水安全。圖：第二大隊提供

第二大隊表示，演練中介紹多項重要救援裝備，包含拋繩袋與救生圈，快速投擲至岸邊近距離落水者，提供浮力支撐；活餌救援，由專業受訓消防員下水直接接觸溺者，搭配岸上確保手安全拉回；空拍機吊掛救生圈，利用空中視角迅速定位落水者，並精準投擲救生圈，提高救援效率；水上飛翼（電動浮具），機動性強並且攜帶方便，節省傳統救援需要攜帶大型船具消耗人力和時間，縮減待救者等待的時間，適用危險及離岸邊水域；水上摩托車與IRB橡皮艇，高速機動，配合團隊分區搜索與快速接應救援。

第二大隊提到，高空墜落救援情境演練則模擬彩虹橋施工意外，一名工人受安全繩懸吊半空，由消防特搜人員高空垂降施救，展現繩索技術、傷患固定與雙人同步吊掛等高難度救援動作。另一名工人則墜入海中漂流，水上摩托車迅速介入展開定位與脫困，完成由高空至水面跨域協同救援，呈現團隊高度默契與專業判斷。

多人落海救援演練部分，第二大隊說明，此次模擬6名年輕人戲水遭海流推離岸邊，危急情況下指揮單位先派出水上飛翼串聯救生浮具，讓落水者能緊抓救生圈、魚雷浮標穩定漂浮，降低體力消耗。接續由橡皮艇及水上摩托車執行救援，展現行動力與效率。

第二大隊長簡慈彥表示，水域活動雖然是夏日消暑良方，但暗藏風浪與暗流危機，呼籲民眾應選擇安全水域，並遵守「救溺五步、防溺十招」，確保自身及親友安全。透過此次公開演練與宣導，希望提升社會大眾防溺意識及急難應變能力，共同守護戲水安全。活動現場同時設置防溺知識攤位與趣味闖關，包含拋繩袋、救生圈投擲、CPR急救等互動體驗，寓教於樂，吸引眾多民眾踴躍參與，提升全民防溺安全素養。

本文章來自《桃園電子報》。原文：夏天玩水旺季 桃消第二大隊水域救援演練、防溺宣導永安漁港登場

延伸閱讀：

  1. 夏天瘋戲水 桃消第一大隊舉辦水域救援演練、防溺宣導
  2. 桃消三民分隊攜手美語補習班 雙語化宣導加強兒童防溺意識

意識 桃園 摩托車

延伸閱讀

桃消三民分隊攜手美語補習班 雙語化宣導加強兒童防溺意識

布袋好美里沙灘爆紅遊客戲水挖文蛤 垃圾亂象沙灘安全近期納管

找到國小畢業生了！黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

桃園永安漁港漂流木公園2人溺水 民眾聯手搶救脫險

相關新聞

逆子施暴又令跪祖先牌位 嘉義翁未提傷害告訴

嘉義縣林姓男子被控多次對7旬父親家暴，8日父親節再次施暴，且喝令父親跪在祖先牌位前，警到場逮捕並移送。嘉檢偵結，因其父親...

台南紅線違停轎車倒車遭行人拍車提醒 駕駛發火持球棒追逐叫囂

有名行人昨晚6時許在台南安南區九份子大道旁一超商前，經過一輛紅線違停並準備倒車的轎車後方時，出於提醒安全的考量，輕敲了兩...

台南中西區出租套房變電箱冒火煙 消防人員緊急疏散6房客滅火

台南中西區大德街內一棟4層出租套房1樓處所今天中午12時07分許傳出火警，台南市消防局據報後立即調派大批人車趕往滅火，抵...

阿伯摔倒危急！藍波老師伸援成「台灣最美風景」 善舉感動50萬網友

舞蹈教父藍波老師近日在臉書分享一段感人的短影片，引發廣大迴響。影片中記錄了他與家人途經宜蘭頭城時，親自下車救援一位摔倒的拾荒阿伯的溫馨畫面。該影片迅速累積超過50萬人次觀看，網友紛紛留言讚賞這份善心，直呼「台灣最美的風景」。

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

宜蘭頭城今天驚傳棄屍案！新竹縣竹東地區一名20多歲曾姓男子遭朋友7人殺害，遺體被棄置在頭城武營農路健行步道山區。據悉，主...

憲指部少將發言人爆家醜！爭母遺產提告外甥女 姊弟反控未盡長子責任

憲兵政戰主任兼發言人唐明德將今被姊弟兩家人爆料，指其在亡母生前幾乎未給生活費，母親罹癌十餘年也鮮少探望關心，但卻在母親過世後，指控負責照顧母親的兩名外甥女侵吞母親財產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。