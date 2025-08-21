快訊

台南中西區出租套房變電箱冒火煙 消防人員緊急疏散6房客滅火

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南中西區大德街內一棟4層出租套房1樓處所今天中午12時07分許傳出火警，台南市消防局據報後立即調派大批人車趕往滅火，抵達現場後發現變電箱燒毀，冒出大量濃煙，布線出水搶救，火勢很快被撲滅，同時疏散6名房客，消防人員將房客陸續帶下來，均表示不需送醫。

據調查，這起火警燃燒位置在1樓處所，消防局共出動11車，消防人員及役男計22人趕往火場搶救，12時14分抵達現場後，5分鐘後火勢即獲控制，12時21分許火勢撲滅。

然而，該地上4層鋼筋混凝土建物為出租套房，現場共疏散6名房客，無人受困或受傷。據了解，出租套房1樓處所燒毀變電箱，燃燒面積約1平方公尺，粗估損失約5千元，因有財損，房東也申請火場調查，釐清起火原因。

台南中西區出租套房火警因有財損，房東也申請火場調查，釐清起火原因。圖／讀者提供
台南中西區出租套房火警因有財損，房東也申請火場調查，釐清起火原因。圖／讀者提供
消防人員抵達現場後，發現出租套房1樓處所變電箱燒毀，冒出大量濃煙，布線出水搶救。圖／讀者提供
消防人員抵達現場後，發現出租套房1樓處所變電箱燒毀，冒出大量濃煙，布線出水搶救。圖／讀者提供

套房 房客 火災

相關新聞

阿伯摔倒危急！藍波老師伸援成「台灣最美風景」 善舉感動50萬網友

舞蹈教父藍波老師近日在臉書分享一段感人的短影片，引發廣大迴響。影片中記錄了他與家人途經宜蘭頭城時，親自下車救援一位摔倒的拾荒阿伯的溫馨畫面。該影片迅速累積超過50萬人次觀看，網友紛紛留言讚賞這份善心，直呼「台灣最美的風景」。

憲指部少將發言人爆家醜！爭母遺產提告外甥女 姊弟反控未盡長子責任

憲兵政戰主任兼發言人唐明德將今被姊弟兩家人爆料，指其在亡母生前幾乎未給生活費，母親罹癌十餘年也鮮少探望關心，但卻在母親過世後，指控負責照顧母親的兩名外甥女侵吞母親財產

高雄50歲男包下漫畫店包廂7天 員工今早驚見他倒地已猝死

50歲留姓男子15日包下高市新興區某漫畫店的包廂，期間19日凌晨又續加24小時，因留男是常客，店家未催促他是否要再續住，...

影／「太想爸爸媽媽」南投縣男童疑想家深夜徘徊板橋街頭 警急救援

南投縣信義鄉1名國小3年級男童本月18日深夜11時許獨自1人在新北市板橋區介壽公園外徘徊，熱心民眾見狀後，擔心其安危報警...

影／4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警...

