台南中西區出租套房變電箱冒火煙 消防人員緊急疏散6房客滅火
台南中西區大德街內一棟4層出租套房1樓處所今天中午12時07分許傳出火警，台南市消防局據報後立即調派大批人車趕往滅火，抵達現場後發現變電箱燒毀，冒出大量濃煙，布線出水搶救，火勢很快被撲滅，同時疏散6名房客，消防人員將房客陸續帶下來，均表示不需送醫。
據調查，這起火警燃燒位置在1樓處所，消防局共出動11車，消防人員及役男計22人趕往火場搶救，12時14分抵達現場後，5分鐘後火勢即獲控制，12時21分許火勢撲滅。
然而，該地上4層鋼筋混凝土建物為出租套房，現場共疏散6名房客，無人受困或受傷。據了解，出租套房1樓處所燒毀變電箱，燃燒面積約1平方公尺，粗估損失約5千元，因有財損，房東也申請火場調查，釐清起火原因。
