桃園男深夜丟鞭炮洩憤嚇壞附近住戶 離譜原因曝光

舞蹈教父藍波老師近日在臉書分享一段感人的短影片，引發廣大迴響。影片中記錄了他與家人途經宜蘭頭城時，親自下車救援一位摔倒的拾荒阿伯的溫馨畫面。該影片迅速累積超過50萬人次觀看，網友紛紛留言讚賞這份善心，直呼「台灣最美的風景」。

2025-08-21 12:58