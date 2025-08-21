桃園男深夜丟鞭炮洩憤嚇壞附近住戶 離譜原因曝光
桃園市桃園區中山北路19日深夜22時3分許，一名男子不明原因突然在某民宅前丟鞭炮，嚇壞附近住戶，趕緊向警方報案。桃園警分局表示，經警方了解，疑似是一對情侶吵架，男方才會丟鞭炮洩憤，將調閱監視器掌握當事人身分，通知當事人到案說明，全案依社會秩序維護法偵辦。
埔子派出所表示，19日晚間警方接獲民眾報案，中山北路某民宅前有人施放爆竹擾鄰，員警立即前往現場處理。經員警瞭解，疑似一對情侶發生爭執，男方丟擲鞭炮洩憤，發出的聲響驚擾居民，兩人隨即離開。
埔子派出所進一步提到，員警依規定受理並積極調閱周邊監視器，將追查當事人到案以釐清案情，並依社維法偵辦。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男深夜丟鞭炮洩憤嚇壞附近住戶 離譜原因曝光
