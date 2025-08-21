欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

宜蘭頭城今天驚傳棄屍案！新竹縣竹東地區一名20多歲曾姓男子遭朋友7人殺害，遺體被棄置在頭城武營農路健行步道山區。據悉，主嫌是因4萬元債務糾紛對好友痛下毒手，詳細案情已由警方偵辦中。

據了解，死者曾男與謝姓男子為多年好友。曾男因手頭拮据，先後向謝男借款2萬5千元，又跟謝男借來轎車肇事撞壞，維修費花費1萬5千元，卻由謝男墊錢。由於曾男遲遲未還錢，引發謝男不滿，遂與好友前往討債。

據悉，雙方談判破裂，謝男與其他6名同夥氣憤之下竟痛下殺手，將曾男打死後棄屍宜蘭。

警方獲報後，立即鎖定嫌犯行蹤，專案小組成立不到一天，便將涉案的7人逮捕到案，至於是否有其他共犯在逃仍待釐清，目前警方正釐清各人分工與殺人動機，詳細案情仍待檢警進一步調查。

相關新聞

阿伯摔倒危急！藍波老師伸援成「台灣最美風景」 善舉感動50萬網友

舞蹈教父藍波老師近日在臉書分享一段感人的短影片，引發廣大迴響。影片中記錄了他與家人途經宜蘭頭城時，親自下車救援一位摔倒的拾荒阿伯的溫馨畫面。該影片迅速累積超過50萬人次觀看，網友紛紛留言讚賞這份善心，直呼「台灣最美的風景」。

憲指部少將發言人爆家醜！爭母遺產提告外甥女 姊弟反控未盡長子責任

憲兵政戰主任兼發言人唐明德將今被姊弟兩家人爆料，指其在亡母生前幾乎未給生活費，母親罹癌十餘年也鮮少探望關心，但卻在母親過世後，指控負責照顧母親的兩名外甥女侵吞母親財產

高雄50歲男包下漫畫店包廂7天 員工今早驚見他倒地已猝死

50歲留姓男子15日包下高市新興區某漫畫店的包廂，期間19日凌晨又續加24小時，因留男是常客，店家未催促他是否要再續住，...

影／「太想爸爸媽媽」南投縣男童疑想家深夜徘徊板橋街頭 警急救援

南投縣信義鄉1名國小3年級男童本月18日深夜11時許獨自1人在新北市板橋區介壽公園外徘徊，熱心民眾見狀後，擔心其安危報警...

影／4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警...

台南中西區出租套房變電箱冒火煙 消防人員緊急疏散6房客滅火

台南中西區大德街內一棟4層出租套房1樓處所今天中午12時07分許傳出火警，台南市消防局據報後立即調派大批人車趕往滅火，抵...

