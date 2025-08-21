聽新聞
欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭
宜蘭頭城今天驚傳棄屍案！新竹縣竹東地區一名20多歲曾姓男子遭朋友7人殺害，遺體被棄置在頭城武營農路健行步道山區。據悉，主嫌是因4萬元債務糾紛對好友痛下毒手，詳細案情已由警方偵辦中。
據了解，死者曾男與謝姓男子為多年好友。曾男因手頭拮据，先後向謝男借款2萬5千元，又跟謝男借來轎車肇事撞壞，維修費花費1萬5千元，卻由謝男墊錢。由於曾男遲遲未還錢，引發謝男不滿，遂與好友前往討債。
據悉，雙方談判破裂，謝男與其他6名同夥氣憤之下竟痛下殺手，將曾男打死後棄屍宜蘭。
警方獲報後，立即鎖定嫌犯行蹤，專案小組成立不到一天，便將涉案的7人逮捕到案，至於是否有其他共犯在逃仍待釐清，目前警方正釐清各人分工與殺人動機，詳細案情仍待檢警進一步調查。
