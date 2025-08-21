高雄50歲男包下漫畫店包廂7天 員工今早驚見他倒地已猝死

50歲留姓男子15日包下高市新興區某漫畫店的包廂，期間19日凌晨又續加24小時，因留男是常客，店家未催促他是否要再續住，沒料，今天上午8時員工開門詢問時，驚見留男倒臥包廂地上已無氣息，嚇得報警；警消趕抵發現留已猝死。

新興警分局指出，位於新興區的某漫畫店有包廂及床墊可供人留宿，50歲的留姓男子於15日包下其中一間包廂，整日上網玩電玩，19日凌晨，留男又續加24小時。

原本20日凌晨留男要再續加是否繼續入住，但卻沒下文，店家認為留男是常客，特別通融，今天早上8時許，店內員工詢問留男是否要續加，敲門無人回應，打開包廂房門，驚見留倒臥在電腦桌前的地上，一動也不動，嚇得報警。

警消趕抵現場，救護員檢視留男，發現他已死亡，未送醫；警方詢問店家並調閱監視器查看，發現留男最後一次和該店員工對話時間是8月19日凌晨，後續就待在該店上網，並無發現任何人員接近包廂。

鑑識人員檢視留男身體，未發現可疑傷勢，初步研判無外力介入，已通知家屬並報請地檢署檢察官相驗，以釐清死因。