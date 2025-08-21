影／「太想爸爸媽媽」南投縣男童疑想家深夜徘徊板橋街頭 警急救援

南投縣信義鄉1名國小3年級男童本月18日深夜11時許獨自1人在新北市板橋區介壽公園外徘徊，熱心民眾見狀後，擔心其安危報警。新北市海山派出所員警獲報到場，依戶役政系統協助聯繫男童家屬，費時1小時找到帶隊老師將男童平安帶回。

據了解，該名男童為布農族小孩，本月18日上午由學校老師帶隊，從南投出發，前往新北市參加校外籃球活動，當晚在板橋住宿休息；疑因老師忙於準備隔日比賽活動，一時疏忽，未注意男童獨自離開，所幸有熱心民眾通報警方處理。

經巡邏員警林容世、羅翊耐心詢問，並透過戶役政系統查詢，最終聯繫上男童舅舅，由其聯繫老師至派出所將男童帶回。過程中，員警詢問男童是否因未跟上學校隊伍所以走失，未料男童回答，是因為「太想爸爸媽媽」，卻因不知如何返家，而於路上徘徊。