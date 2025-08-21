聽新聞
0:00 / 0:00
影／「太想爸爸媽媽」南投縣男童疑想家深夜徘徊板橋街頭 警急救援
南投縣信義鄉1名國小3年級男童本月18日深夜11時許獨自1人在新北市板橋區介壽公園外徘徊，熱心民眾見狀後，擔心其安危報警。新北市海山派出所員警獲報到場，依戶役政系統協助聯繫男童家屬，費時1小時找到帶隊老師將男童平安帶回。
據了解，該名男童為布農族小孩，本月18日上午由學校老師帶隊，從南投出發，前往新北市參加校外籃球活動，當晚在板橋住宿休息；疑因老師忙於準備隔日比賽活動，一時疏忽，未注意男童獨自離開，所幸有熱心民眾通報警方處理。
經巡邏員警林容世、羅翊耐心詢問，並透過戶役政系統查詢，最終聯繫上男童舅舅，由其聯繫老師至派出所將男童帶回。過程中，員警詢問男童是否因未跟上學校隊伍所以走失，未料男童回答，是因為「太想爸爸媽媽」，卻因不知如何返家，而於路上徘徊。
海山警方呼籲，家長或老師攜帶孩童在戶外活動及外出住宿時，應多加留意孩童動向，並可替其佩戴識別證或聯繫方式，以利發生突發狀況時，警方能更快協助聯絡家屬，確保學童安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言