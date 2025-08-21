影／「太想爸爸媽媽」南投縣男童疑想家深夜徘徊板橋街頭 警急救援

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

南投縣信義鄉1名國小3年級男童本月18日深夜11時許獨自1人在新北市板橋區介壽公園外徘徊，熱心民眾見狀後，擔心其安危報警。新北市海山派出所員警獲報到場，依戶役政系統協助聯繫男童家屬，費時1小時找到帶隊老師將男童平安帶回。

據了解，該名男童為布農族小孩，本月18日上午由學校老師帶隊，從南投出發，前往新北市參加校外籃球活動，當晚在板橋住宿休息；疑因老師忙於準備隔日比賽活動，一時疏忽，未注意男童獨自離開，所幸有熱心民眾通報警方處理。

經巡邏員警林容世、羅翊耐心詢問，並透過戶役政系統查詢，最終聯繫上男童舅舅，由其聯繫老師至派出所將男童帶回。過程中，員警詢問男童是否因未跟上學校隊伍所以走失，未料男童回答，是因為「太想爸爸媽媽」，卻因不知如何返家，而於路上徘徊。

海山警方呼籲，家長或老師攜帶孩童在戶外活動及外出住宿時，應多加留意孩童動向，並可替其佩戴識別證或聯繫方式，以利發生突發狀況時，警方能更快協助聯絡家屬，確保學童安全。

「太想爸爸媽媽」南投縣信義鄉國小3年級男童日前北上至新北市參加校外籃球活動，疑想家深夜徘徊板橋街頭，員警獲報急救援，找到家屬連繫上帶隊老師平安帶回。記者王長鼎／翻攝
