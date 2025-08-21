走進超商廁所2小時沒回應 店員嚇壞報警一開門…他還在睡

嘉義市有名簡姓男子走進嘉義市區南京路某超商廁所，一待2小時沒有動靜，店員擔心發生意外急忙報案，警、消人員到場打開門後發現簡男躺在地上呼呼大睡，原來他喝醉，連自己為何睡在超商廁所也不記得，將超商當成自己家。

警方表示，上月底凌晨2時30分八掌派出所警員賴怡汎、李睿均、實習生范敏萱巡邏勤務時，接獲某超商報案，有民眾待在廁所內長達2小時，多次敲門都沒有回應，擔心發生意外危險，才報警請求協助。員警了解狀況後通知消防救護人員到場一同將超商廁所門開啟後，赫然發現有名男子躺在廁所地板，眾人一度緊張，仔細觀察他渾身酒氣、衣著整齊沒有外傷，還在呼呼大睡，救護人員初步檢視身體狀況生命徵象穩定。

男子被叫醒後一臉茫然地表示，「餐敘喝太多，怎麼會在這裡也不記得了。」員警關懷年約42歲簡姓男子尚能清楚表達，他與朋友聚餐結束返家途中，自覺飲酒過量不勝酒力關係，酒精就開始發作有酒醉現象，反應強烈且開始感到天旋地轉頭暈目眩，身體已出現不適無力的狀況，就徒步路過超商倒睡在廁所地板。

簡男神情疲憊又尷尬表示，非常抱歉造成大家的困擾並不願就醫。員警幫忙聯繫鄭姓友人到場陪同返回飯店休息。

八掌派出所所長陳彥丞提醒，民眾外出聚餐飲酒應適量，以免不勝酒力而發生意外，不僅讓自己深受危險之中也讓家人擔心。