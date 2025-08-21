快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

走進超商廁所2小時沒回應 店員嚇壞報警一開門…他還在睡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名簡姓男子走進嘉義市區南京路某超商廁所，一待2小時沒有動靜，店員擔心發生意外急忙報案，警、消人員到場打開門後發現簡男躺在地上呼呼大睡，原來他喝醉，連自己為何睡在超商廁所也不記得，將超商當成自己家。

警方表示，上月底凌晨2時30分八掌派出所警員賴怡汎、李睿均、實習生范敏萱巡邏勤務時，接獲某超商報案，有民眾待在廁所內長達2小時，多次敲門都沒有回應，擔心發生意外危險，才報警請求協助。員警了解狀況後通知消防救護人員到場一同將超商廁所門開啟後，赫然發現有名男子躺在廁所地板，眾人一度緊張，仔細觀察他渾身酒氣、衣著整齊沒有外傷，還在呼呼大睡，救護人員初步檢視身體狀況生命徵象穩定。

男子被叫醒後一臉茫然地表示，「餐敘喝太多，怎麼會在這裡也不記得了。」員警關懷年約42歲簡姓男子尚能清楚表達，他與朋友聚餐結束返家途中，自覺飲酒過量不勝酒力關係，酒精就開始發作有酒醉現象，反應強烈且開始感到天旋地轉頭暈目眩，身體已出現不適無力的狀況，就徒步路過超商倒睡在廁所地板。

簡男神情疲憊又尷尬表示，非常抱歉造成大家的困擾並不願就醫。員警幫忙聯繫鄭姓友人到場陪同返回飯店休息。

八掌派出所所長陳彥丞提醒，民眾外出聚餐飲酒應適量，以免不勝酒力而發生意外，不僅讓自己深受危險之中也讓家人擔心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義市警方據報有男子受困超商廁所2小時，警消到場發現是起喝醉臥睡廁所烏龍。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警方據報有男子受困超商廁所2小時，警消到場發現是起喝醉臥睡廁所烏龍。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警方據報有男子受困超商廁所2小時，警消到場發現是起喝醉臥睡廁所烏龍。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警方據報有男子受困超商廁所2小時，警消到場發現是起喝醉臥睡廁所烏龍。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警方據報有男子受困超商廁所2小時，警消到場發現是起喝醉臥睡廁所烏龍。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警方據報有男子受困超商廁所2小時，警消到場發現是起喝醉臥睡廁所烏龍。記者李宗祐／翻攝

廁所 超商 嘉義

延伸閱讀

台中驚傳隨機攻擊 婦人暗夜遭毆打狠踹、丟玉米罐頭砸傷臉

得胰臟癌不是單純運氣差！研究揭一常見飲食習慣觸發沉默殺手

通緝犯酒醉倒超商 新北瑞芳警實習生識破逮捕

「有抱到和吃她豆腐」色男得意炫耀對酒醉女上下其手 遭判3年1月

相關新聞

影／4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警...

影／「太想爸爸媽媽」南投縣男童疑想家深夜徘徊板橋街頭 警急救援

南投縣信義鄉1名國小3年級男童本月18日深夜11時許獨自1人在新北市板橋區介壽公園外徘徊，熱心民眾見狀後，擔心其安危報警...

影／三重隔岸觀賞大稻埕煙火卻粗暴扯髮打架 社群影片瘋傳

新北市三重區忠孝碼頭昨晚因觀賞大稻埕煙火占位子引發打架衝突，一對中年夫妻聯手對年輕情侶施暴，尤其婦人粗殘扯斷對方長髮誘發...

走進超商廁所2小時沒回應 店員嚇壞報警一開門…他還在睡

嘉義市有名簡姓男子走進嘉義市區南京路某超商廁所，一待2小時沒有動靜，店員擔心發生意外急忙報案，警、消人員到場打開門後發現...

日籍遊客忘性大…遺失手機才找回又掉皮夾 北警全都幫尋回

一名來台觀光的日籍旅客堀（Hori）先生，日前接連兩次將隨身物品遺忘在計程車上，所幸均在中正第二分局南海路派出所員警的協...

台中驚傳隨機攻擊 婦人暗夜遭毆打狠踹、丟玉米罐頭砸傷臉

台中市北區驚傳隨機攻擊事件，呂姓婦人騎機車回家途中突遭紀姓遊民毆打、狠踹，還丟玉米罐頭砸傷臉，經當地里長發臉書揭露才曝光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。