一台勞斯萊斯行經東萬壽路時，突然從內側車道偏移至外側，直接撞上前方的機車騎士。圖：讀者提供

桃園市龜山區一名26歲曹姓男子昨(20)日下午15時18分許駕駛一台勞斯萊斯，行經東萬壽路時，突然從內側車道偏移至外側，直接撞上前方的機車騎士42歲黃姓男子，黃男當場連人帶車被撞飛，在地上滾了好幾圈，所幸當下還能自行起身。由於勞斯萊斯本來好好的開在內側車道，不明原因偏移，目擊者忍不住PO文質疑，「看不太懂汽車突然切過來直接撞上去是在開什麼？」對此，龜山警分局表示，該起事故造成黃男身體多處擦傷，送醫後無大礙。

自小客車不明原因由內側車道偏移至外側車道，不慎追撞行駛於外側車道的騎士。圖：讀者提供

龜山交通分隊長謝坤璋表示，當時曹男駕駛自小客車，不明原因由內側車道偏移至外側車道，不慎追撞行駛於外側車道的騎士，造成騎士身體多處擦傷，所幸送醫後並無大礙。經警方實施酒測檢查，當事人均無酒駕情形。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

黃男當場連人帶車被撞飛，在地上滾了好幾圈。圖：讀者提供

警方呼籲，駕駛人行車時務必專心注意車前狀況，並保持安全距離及隨時可煞停之間隔，以確保自身與其他用路人之行車安全。



本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山勞斯萊斯突偏移撞飛騎士 網：是在開什麼？