大園8旬婦深夜迷途 員警靈機一動靠它助返家

老婦晚間22時許要返家時，因為剛換到新環境居住不熟路況，找不到住家社區，在路上徘徊近2小時。圖：讀者提供

桃園市大園區一名83歲趙姓老婦昨(20)日下午外出訪友，晚間22時許要返家時，因為剛換到新環境居住不熟路況，找不到住家社區，在路上徘徊近2小時，熱心民眾見狀協助報警，大園警分局員警到場關心後，利用老婦身上的感應磁卡找到她居住的社區，將她平安護送返家。

潮音派出所警方利用老婦身上的感應磁卡找到她居住的社區，將她平安護送返家。圖：讀者提供

潮音派出所表示，警方昨晚接獲民眾報案，在學八街上有一名老婦在街頭徘徊許久，疑似迷路請警方到場協助。員警獲報前往關心，只見老婦神情疲憊、腳步蹣跚，員警先將她攙扶上車休息，並提供礦泉水讓她補充水分。面對員警關懷提問，老婦說，她下午出門訪友，晚間要返家時，因為才剛搬到小兒子家住，對環境還不熟悉，加上住處在航空城客運園區重劃區內，附近街景看起來都很像，讓她迷失方向找不到回家的路，只能在街頭徘徊不知如何是好。

潮音派出所進一步提到，眼尖的警方在對話過程中，發現老婦身上掛著一串鑰匙，上面有社區感應磁卡，員警循線找到該社區將老婦平安護送返家，後續也聯繫上老婦的小兒子，提醒他多加注意母親的狀況，且可申請愛心手鍊，避免同樣情形再次發生，老婦及家屬非常感謝警方的幫忙。

