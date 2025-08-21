快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

影／4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

聯合報／ 記者王長鼎蔣永佑／新北即時報導

新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警及消防人員迅速趕抵，在鄰居協助下強行打開上鎖大門進入屋內，及時將2名孩童抱下，幸好均安然無恙，及時化解可能的憾事發生。

2名孩童的24歲母親吳姓女子在房間裡，聽到屋內出現動靜，才驚覺急忙從房間衝出來查看，見到孩子已被派出所員警及消防人員安全抱下，才知道差點發生不可挽救的事情，連聲感謝警、消人員的及時救援。

據了解，吳女因丈夫一早就出門工作，原本她和孩子都在房間，可能是房間門未關上，忙著整理東西，沒注意哥哥帶著妹妹遛到客廳，還順著窗邊的沙發床爬出窗外，好奇看著窗外動靜，所幸有好心民眾發現報警，僅虛驚一場。

樹林警方表示，此案發生在本月18日上午7時許，已依規定通報有關照護者是否違反相關法令部分，函請市府社會局查處。同時提醒民眾，若家中有年幼小孩，應注意門窗開啟的位置，避免幼童可輕易打開，並加裝安全鎖或門閂；或加裝安全護欄等限制窗戶開啟幅度，防止墜樓。

新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警及消防人員迅速趕抵進屋救下。記者王長鼎／翻攝
新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警及消防人員迅速趕抵進屋救下。記者王長鼎／翻攝
新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警及消防人員迅速趕抵進屋救下。記者王長鼎／翻攝
新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警及消防人員迅速趕抵進屋救下。記者王長鼎／翻攝
新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警及消防人員迅速趕抵進屋救下。記者王長鼎／翻攝
新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警及消防人員迅速趕抵進屋救下。記者王長鼎／翻攝

房間 窗外

延伸閱讀

因鬼滅熱意外爆紅！網友瘋朝聖「富岡義勇」消防 作家：會用水柱滅火

桃園消防攜手托嬰中心演練避難逃生 面對火災可以保護孩子周全

窗戶竄出火舌！桃園民宅火警燃燒佛堂、雜物 3人驚險逃生送醫

大阪道頓堀火災奪2命 失火建物消防檢驗曾不合格

相關新聞

影／4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警...

影／「太想爸爸媽媽」南投縣男童疑想家深夜徘徊板橋街頭 警急救援

南投縣信義鄉1名國小3年級男童本月18日深夜11時許獨自1人在新北市板橋區介壽公園外徘徊，熱心民眾見狀後，擔心其安危報警...

影／三重隔岸觀賞大稻埕煙火卻粗暴扯髮打架 社群影片瘋傳

新北市三重區忠孝碼頭昨晚因觀賞大稻埕煙火占位子引發打架衝突，一對中年夫妻聯手對年輕情侶施暴，尤其婦人粗殘扯斷對方長髮誘發...

走進超商廁所2小時沒回應 店員嚇壞報警一開門…他還在睡

嘉義市有名簡姓男子走進嘉義市區南京路某超商廁所，一待2小時沒有動靜，店員擔心發生意外急忙報案，警、消人員到場打開門後發現...

日籍遊客忘性大…遺失手機才找回又掉皮夾 北警全都幫尋回

一名來台觀光的日籍旅客堀（Hori）先生，日前接連兩次將隨身物品遺忘在計程車上，所幸均在中正第二分局南海路派出所員警的協...

台中驚傳隨機攻擊 婦人暗夜遭毆打狠踹、丟玉米罐頭砸傷臉

台中市北區驚傳隨機攻擊事件，呂姓婦人騎機車回家途中突遭紀姓遊民毆打、狠踹，還丟玉米罐頭砸傷臉，經當地里長發臉書揭露才曝光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。