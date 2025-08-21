影／4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警及消防人員迅速趕抵，在鄰居協助下強行打開上鎖大門進入屋內，及時將2名孩童抱下，幸好均安然無恙，及時化解可能的憾事發生。

2名孩童的24歲母親吳姓女子在房間裡，聽到屋內出現動靜，才驚覺急忙從房間衝出來查看，見到孩子已被派出所員警及消防人員安全抱下，才知道差點發生不可挽救的事情，連聲感謝警、消人員的及時救援。

據了解，吳女因丈夫一早就出門工作，原本她和孩子都在房間，可能是房間門未關上，忙著整理東西，沒注意哥哥帶著妹妹遛到客廳，還順著窗邊的沙發床爬出窗外，好奇看著窗外動靜，所幸有好心民眾發現報警，僅虛驚一場。