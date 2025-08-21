阿伯摔倒危急！藍波老師伸援成「台灣最美風景」 善舉感動50萬網友

阿伯騎著載滿紙箱的機車，不慎摔倒在路中央。圖擷自藍波臉書 舞蹈教父藍波老師近日在臉書分享一段感人的短影片，引發廣大迴響。影片中記錄了他與家人途經宜蘭頭城時，親自下車救援一位摔倒的拾荒阿伯的溫馨畫面。該影片迅速累積超過50萬人次觀看，網友紛紛留言讚賞這份善心，直呼「台灣最美的風景」。

藍波老師表示，事件發生在20日，他與家人開車時偶然目睹阿伯騎著載滿紙箱的小托車不慎摔倒。見狀後，他毫不猶豫地停車，並帶著小女兒「咩咩」一同下車救援。他的妻子則在車上打開雙黃燈，提醒後方來車注意安全。整個過程中，藍波一家人齊心協力，協助阿伯將散落在馬路中央的貨物移至路邊。

影片中展現的不僅是藍波一家人的善行，也讓許多網友深受感動，紛紛留言表示：「心善欸」、「最美的風景是人」、「台灣最美的風景」、「看了影片被藍波老師感動到了」。有網友更感謝藍波老師以身作則，為孩子樹立了良好的榜樣。

然而，除了讚美聲浪，也有不少網友提出了安全疑慮，認為拾荒者使用摩托車載運大量回收物品有潛在危險。一些留言指出：「謝謝你們的善良，其實這些載回收的人應該要量力而行」、「摩托車怎麼載回收，很危險」、「載太多，好危險」。對此，藍波老師也回應：「真的，但是現況先排除優先」，並呼籲大家重視安全問題。他進一步表示：「生活所逼，看到阿伯很認真，還是希望阿伯平安。辛苦人的辛苦人生，安全第一。」