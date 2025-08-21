日籍遊客忘性大…遺失手機才找回又掉皮夾 北警全都幫尋回

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

一名來台觀光的日籍旅客堀（Hori）先生，日前接連兩次將隨身物品遺忘在計程車上，所幸均在中正第二分局南海路派出所員警的協助下順利找回，他對台灣警方效率與服務態度留下深刻印象，頻頻感謝員警並留下合照。

警方指出，Hori先生日前上午結束在中正區鼎元豆漿用餐後，搭計程車時下車不慎遺落手機，心急如焚地跑進南海路派出所求助，所內員警陳彥宇得知情況後，隨即調閱警方錄影監視系統，追查數十支監視器畫面，循線鎖定計程車車號，順利幫忙找回手機。

沒想到同日傍晚約7點多，Hori先生又急匆匆走進派出所，這回是皮夾遺落在計程車上，南海路派出所員警詹培堯根據他提供的下車地點，再度調閱周邊監視器，最終找到相關車輛，並順利尋回皮夾。

Hori先生連連向警方道謝，盛讚台灣警方「迅速、有效率」，更稱讚台灣完善的監視系統，直呼這段經驗雖驚險卻帶來難忘又溫暖的旅遊回憶。中正第二分局提醒，民眾搭乘計程車時務必記下車號，下車時也要再三確認隨身物品是否帶齊，以免徒增困擾。

中正二分局南海路派出所警員詹培堯與日籍夫婦合影。記者翁至成／翻攝
中正二分局南海路派出所警員詹培堯與日籍夫婦合影。記者翁至成／翻攝
中正二分局南海路派出所警員陳彥宇與日籍夫婦合影。記者翁至成／翻攝
中正二分局南海路派出所警員陳彥宇與日籍夫婦合影。記者翁至成／翻攝

