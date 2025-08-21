聽新聞
0:00 / 0:00
日籍遊客忘性大…遺失手機才找回又掉皮夾 北警全都幫尋回
一名來台觀光的日籍旅客堀（Hori）先生，日前接連兩次將隨身物品遺忘在計程車上，所幸均在中正第二分局南海路派出所員警的協助下順利找回，他對台灣警方效率與服務態度留下深刻印象，頻頻感謝員警並留下合照。
警方指出，Hori先生日前上午結束在中正區鼎元豆漿用餐後，搭計程車時下車不慎遺落手機，心急如焚地跑進南海路派出所求助，所內員警陳彥宇得知情況後，隨即調閱警方錄影監視系統，追查數十支監視器畫面，循線鎖定計程車車號，順利幫忙找回手機。
沒想到同日傍晚約7點多，Hori先生又急匆匆走進派出所，這回是皮夾遺落在計程車上，南海路派出所員警詹培堯根據他提供的下車地點，再度調閱周邊監視器，最終找到相關車輛，並順利尋回皮夾。
Hori先生連連向警方道謝，盛讚台灣警方「迅速、有效率」，更稱讚台灣完善的監視系統，直呼這段經驗雖驚險卻帶來難忘又溫暖的旅遊回憶。中正第二分局提醒，民眾搭乘計程車時務必記下車號，下車時也要再三確認隨身物品是否帶齊，以免徒增困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言