台中驚傳隨機攻擊 婦人暗夜遭毆打狠踹、丟玉米罐頭砸傷臉

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北區驚傳隨機攻擊事件，呂姓婦人騎機車回家途中突遭紀姓遊民毆打、狠踹，還丟玉米罐頭砸傷臉，經當地里長發臉書揭露才曝光，有民眾質疑紀攻擊人後卻不是被依現行犯移送；警方回應，本件事後報案非屬現行犯，已依傷害罪嫌將紀函送台中地檢署。

錦平里長游金隆在臉書發文揭露，暗巷的深夜無法容忍的無差別攻擊，今天不制止未來受害的居民將更為恐懼，當事者已報案，一定要追究到底，否則未來可能陷居民於恐懼與不安中。

游並直言，不要用精神錯亂來搪塞，藤製椅子、玉米罐頭都是敲打婦人的工具。

台中第二分局指出，8月16日凌晨1時20分獲報，北區三民路三段巷弄發生民眾遭陌生男子攻擊案件，經查呂姓婦人（69歲）當時騎乘機車行經，突然遭1名男子持玉米鐵罐攻擊，造成頭部、臉部及手臂擦挫傷。

警方說，呂婦先行就醫驗傷後，當天晚間至育才派出所報案，警方獲報展開調查，調閱監視器影像追查發現1名遊民與嫌犯特徵相符，警方拍照後提供給被害人指認，確認男子身分。

警方查，紀姓男子（51歲）平時有酗酒習慣，常常酒後胡言亂語，案發當天已酒醉獨自行走暗巷，發現後面有機車靠近，一時感覺收到壓迫，就情緒失控攻擊機車騎士。

警方表示，本件為事後報案，且涉案男子未持有犯罪工具等涉案物品，認定「非屬現行犯」，全案依傷害罪嫌函送台中地檢署偵辦移送。

紀姓遊民朝婦人毆打狠踹，還丟玉米罐頭砸傷她臉。圖／截自里長游金隆臉書
恐懼 遊民 傷害罪

