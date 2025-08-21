快訊

影／三重隔岸觀賞大稻埕煙火卻粗暴扯髮打架 社群影片瘋傳

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區忠孝碼頭昨晚因觀賞大稻埕煙火占位子引發打架衝突，一對中年夫妻聯手對年輕情侶施暴，尤其婦人粗殘扯斷對方長髮誘發眾怒，旁人錄影畫面持續在社群媒體發酵，已超過17萬次分享、12萬個讚、1.1萬則留言。

三重警分局昨晚在周邊執行煙火守望勤務的員警獲報趕抵時，年輕情侶忿忿不平指控對方放手機和飲料瓶在地上占位子，22歲盧姓女子說她一開始未察覺而走向前，被50歲吳姓婦人告誡「不要踩到我的東西」、「這邊有人喔，已經占了位子」，盧女則質疑不可這樣占位，雙方短暫爭執。

25歲林男則指控對方一直觸碰推擠他、看完煙火之後51歲吳姓男子先動手打他。婦人否認觸碰推擠先動粗，並詢問警方是否錄音錄影。

雙方前半段爭執過程符合目擊者描述，後來打架過程被錄影貼上網，畫面中林男被吳男壓在地上打，盧女上前欲勸阻，被吳姓婦人抓住長髮發狠往後甩，瞬間扯斷數把頭髮，並趁她摔跌數公尺遠之際，衝上前協助丈夫圍毆林男，最後雙方被其他民眾拉開。

警方指出，昨晚林男頭皮挫傷、吳男手和鼻根擦傷，2名女子無明顯傷勢，雙方暫不提告但均堅持先去醫院驗傷，員警告知相關權利並表示有動手打架的吳姓夫妻和林男共3人，將依違反社會秩序維護法第87條第2款互相鬥毆，移請三重簡易法庭裁罰，每人可處1萬8千元以下罰鍰。雙方今天上午仍未提告，打架影片持續在社群媒體引發熱議。

新北市三重區忠孝碼頭昨晚因觀賞大稻埕煙火發生暴力事件，旁人錄影貼上網，畫面中可見婦人（左）抓扯年輕女子長髮發狠往後甩，瞬間扯斷數把頭髮。圖／翻攝threads
新北市三重區忠孝碼頭昨晚因觀賞大稻埕煙火發生暴力事件，旁人錄影貼上網，畫面中可見婦人（左）抓扯年輕女子長髮發狠往後甩，瞬間扯斷數把頭髮。圖／翻攝threads
新北市三重區忠孝碼頭昨晚因觀賞大稻埕煙火發生暴力事件，旁人錄影貼上網，1對中年夫妻將年輕男子壓在地上圍毆，他的女友剛被婦人粗暴扯髮摔倒，起身趨前理論。圖／翻攝threads
新北市三重區忠孝碼頭昨晚因觀賞大稻埕煙火發生暴力事件，旁人錄影貼上網，1對中年夫妻將年輕男子壓在地上圍毆，他的女友剛被婦人粗暴扯髮摔倒，起身趨前理論。圖／翻攝threads

三重 煙火秀 大稻埕 社群媒體

