影／三重隔岸觀賞大稻埕煙火卻粗暴扯髮打架 社群影片瘋傳

新北市 三重 區忠孝碼頭昨晚因觀賞 大稻埕 煙火占位子引發打架衝突，一對中年夫妻聯手對年輕情侶施暴，尤其婦人粗殘扯斷對方長髮誘發眾怒，旁人錄影畫面持續在 社群媒體 發酵，已超過17萬次分享、12萬個讚、1.1萬則留言。

三重警分局昨晚在周邊執行煙火守望勤務的員警獲報趕抵時，年輕情侶忿忿不平指控對方放手機和飲料瓶在地上占位子，22歲盧姓女子說她一開始未察覺而走向前，被50歲吳姓婦人告誡「不要踩到我的東西」、「這邊有人喔，已經占了位子」，盧女則質疑不可這樣占位，雙方短暫爭執。

25歲林男則指控對方一直觸碰推擠他、看完煙火之後51歲吳姓男子先動手打他。婦人否認觸碰推擠先動粗，並詢問警方是否錄音錄影。

雙方前半段爭執過程符合目擊者描述，後來打架過程被錄影貼上網，畫面中林男被吳男壓在地上打，盧女上前欲勸阻，被吳姓婦人抓住長髮發狠往後甩，瞬間扯斷數把頭髮，並趁她摔跌數公尺遠之際，衝上前協助丈夫圍毆林男，最後雙方被其他民眾拉開。