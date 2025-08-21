憲指部少將發言人爆家醜！爭母遺產提告外甥女 姊弟反控未盡長子責任

快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

聯合新聞網／ 綜合報導

唐明德被爆家醜，其姊弟指其未扶養母親，卻在母逝後力爭遺產。圖為唐明德晉升少將時情景。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
國防部憲兵政戰主任兼發言人唐明德少將被姊弟兩家人爆料，指其在母親生前幾乎未給過孝親費，母親罹癌十餘年也鮮少探望關心，但卻在她去年12月過世後，指控負責照顧的兩名外甥女侵吞母親財產，並要求外甥女必須出示醫療、照護及喪葬支出收據。姊弟兩家人氣憤表示，若唐明德執意提告，也將反告唐明德必須清償十餘年來的扶養代墊費。

根據《鏡報》報導，唐家姊弟兩人指控，唐明德雖為家中長子，但並未盡照顧母親之責，在她生病後主要由大姊的兩名女兒負責照顧外婆。唐明德母親生前對唐明德未給生活費始終隱忍，似乎也料到兒子會提告外孫女，在生前還錄製了3則短影片，手持帳本及印鑑表示，所有外孫女支用存款都是由她親自授權，並無疑義。

唐家姊弟認為，唐明德在母親尚未過世前，即於病床前爭吵其塔位歸屬，讓人十分心寒，其主張靈骨塔塔位是花費母親存款購得，故應為姊弟3人共有，而非如今為外甥女名下的財產；並在母親骨灰入塔後，以恐破壞風水、阻升遷之路為由，拒絕將父親移至靈骨塔中的「夫妻位」，讓手足看不下去。

唐明德對此事做出回應，表示確實有給母親生活費，也有拍照交給律師作為證據，且在母親在世時，於假日也有去探望母親並陪同出遊，反駁姊弟說他未盡照顧之責。

孝親費 國防部

