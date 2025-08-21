快訊

張男於中午外出，返家途中疑似熱衰竭導致意識不清。圖：讀者提供

近日天氣高溫炎熱，中暑風險升高。桃園市龍潭區8月19日，一名33歲張姓男子於中午外出，返家途中疑似熱衰竭導致意識不清，虛弱倒臥在梅龍一街上。龍潭警分局接獲熱心民眾通報後，立刻趕抵現場，購買運動飲料讓張男飲用，並通知救護人員到場檢查，經過檢查及休息後，張男仍堅持步行返家，警方擔心途中再度出現狀況，主動以巡邏車載送其返家休息。

警方擔心途中再度出現狀況，主動以巡邏車載送其返家休息。圖：讀者提供

龍潭分局說明，聖亭派出所警員劉憬霖及劉兆敏，於19日中午執行巡邏勤務時獲報，梅龍一街有民眾路倒，立即駕駛巡邏車馳赴現場，見到張男意識不清，虛弱的倒在馬路上，趕緊與熱心民眾合力攙扶至陰涼處休息，員警見其大量冒汗、臉色蒼白，懷疑有熱衰竭徵兆，便自掏腰包購買運動飲料供其飲用，補充水分及電解質。張男稍作休息後向警方表示，中午徒步出門辦事，返家途中被烈日曝曬，感到頭暈目眩，不料下一秒便暈倒在馬路上，所幸警方及時伸出援手，不然後果恐不堪設想。

經救護人員檢查及短暫休息後，張男表示不需就醫，堅持步行返家，員警見其雖有好轉但仍然行動虛弱，擔心返家途中恐再次出現不適，主動攙扶張男坐上巡邏車載送其返家休息，一旁圍觀民眾及路過車輛見警方積極處置並妥善照料，均紛紛豎起大拇指，稱讚著「人民保母，有您真好」。

龍潭分局長施宇峰貼心提醒，近期高溫炎熱，民眾外出務必注意防曬並隨身攜帶飲水，避免長時間曝曬在陽光下，以降低中暑或熱衰竭風險；若感到身體不適，應立即尋找陰涼處休息並補充水分，必要時撥打119或110尋求協助。同時也呼籲鄉親，若發現有人身體狀況不佳倒地，請即刻通知警消單位，共同攜手守護社區安全，讓龍潭成為更溫暖安心的家園。

本文章來自《桃園電子報》。原文：熱過頭！男外出疑熱衰竭倒路旁 龍潭警暖心載返家

