快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

桃園一家五口出遊被誤認山老鼠 大溪警拔槍攔車嚇壞孩童 

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市19日傍晚17時40分許有家長開車載著三個孩子開心出遊，回家過程經過復興區東眼山附近，突然被一台大溪警分局巡邏車及另一台小客車攔下，隨後兩台車分別衝出穿著制服、便衣的警察，還拔槍對著他們，如此大陣仗的攔車，讓他們相當驚訝。當事人配合停車，警方確認沒有不法後，才解釋是在抓山老鼠，才會進行攔錯車，讓當事人相當錯愕，質疑警方執法過當、事後發文控訴，「台灣的人民保母是這樣待善良老百姓嗎？」對此，警方回應，當下已向民眾道歉，會再親自拜訪當事人再次致歉。

當事人發文表示，當時他們全家2大3小開車出去玩，返家途中突然被一台警車和另台小客車攔下，之後衝出6、7個警察，有穿制服的，也有便衣警察，一邊大聲吆喝，一邊甩警棍、拔槍指著車內的他們，讓他們相當錯愕，孩子也都受到驚嚇。經過員警解釋，才知道是警方接獲檢舉有山老鼠，才會在此進行攔查。當事人認為，要攔查可以，但是應該設攔查點，而不是這樣突然插車、攔車，馬上就拔槍，質疑警方執法過當。

大溪分局偵查隊長林春光表示，警方當天接獲新竹林區管理處大溪工作站通報，有車輛前往復興區東眼山區載運林木，警方依據過往經驗法則，採取優勢警力攔查一部自小客車，經攔查後發現是民眾一家5口出遊，並無不法，警方當下向民眾道歉，過程中無人員及車輛損傷。

林春光說，警方掌握情資不足攔查車輛造成民眾誤會，大溪分局已先行致電向當事人說明並表達歉意，並約定親自前往拜訪當面致歉。警方並強調，防制盜伐警方責無旁貸，大溪分局將通盤檢討嚴密慎行，兼顧查緝與維護民眾權益。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園一家五口出遊被誤認山老鼠 大溪警拔槍攔車嚇壞孩童 

延伸閱讀：

  1. 【有片】驚險！中壢轎車左轉釀禍 2姊妹慘遭撞倒
  2. 【有片】桃園迎接大變革！江南志曝未來城市藍圖 重現舊城區魅力

桃園 警察 山老鼠

延伸閱讀

影／尖峰時段貨車拋錨卡路中 桃園實習女警奮力幫推車

桃園台七線33K凌晨大坍方雙向不通 復興這3里停班停課一天

颱風吹出亂象...桃園訂光電板設置指引 山坡地、環敏區將禁設

影／七旬翁駕車突頭暈一路搖擺 警攔查發現化解事故風險

相關新聞

影／4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

新北市警方日前接獲路人報案，看到樹林區復興路1處公寓3樓有包著尿布的4歲男童帶1歲妹爬在窗戶外鐵窗上， 嚇壞急報警，員警...

影／「太想爸爸媽媽」南投縣男童疑想家深夜徘徊板橋街頭 警急救援

南投縣信義鄉1名國小3年級男童本月18日深夜11時許獨自1人在新北市板橋區介壽公園外徘徊，熱心民眾見狀後，擔心其安危報警...

影／三重隔岸觀賞大稻埕煙火卻粗暴扯髮打架 社群影片瘋傳

新北市三重區忠孝碼頭昨晚因觀賞大稻埕煙火占位子引發打架衝突，一對中年夫妻聯手對年輕情侶施暴，尤其婦人粗殘扯斷對方長髮誘發...

走進超商廁所2小時沒回應 店員嚇壞報警一開門…他還在睡

嘉義市有名簡姓男子走進嘉義市區南京路某超商廁所，一待2小時沒有動靜，店員擔心發生意外急忙報案，警、消人員到場打開門後發現...

日籍遊客忘性大…遺失手機才找回又掉皮夾 北警全都幫尋回

一名來台觀光的日籍旅客堀（Hori）先生，日前接連兩次將隨身物品遺忘在計程車上，所幸均在中正第二分局南海路派出所員警的協...

台中驚傳隨機攻擊 婦人暗夜遭毆打狠踹、丟玉米罐頭砸傷臉

台中市北區驚傳隨機攻擊事件，呂姓婦人騎機車回家途中突遭紀姓遊民毆打、狠踹，還丟玉米罐頭砸傷臉，經當地里長發臉書揭露才曝光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。