桃園一家五口出遊被誤認山老鼠 大溪警拔槍攔車嚇壞孩童 

桃園市19日傍晚17時40分許有家長開車載著三個孩子開心出遊，回家過程經過復興區東眼山附近，突然被一台大溪警分局巡邏車及另一台小客車攔下，隨後兩台車分別衝出穿著制服、便衣的警察，還拔槍對著他們，如此大陣仗的攔車，讓他們相當驚訝。當事人配合停車，警方確認沒有不法後，才解釋是在抓山老鼠，才會進行攔錯車，讓當事人相當錯愕，質疑警方執法過當、事後發文控訴，「台灣的人民保母是這樣待善良老百姓嗎？」對此，警方回應，當下已向民眾道歉，會再親自拜訪當事人再次致歉。

當事人發文表示，當時他們全家2大3小開車出去玩，返家途中突然被一台警車和另台小客車攔下，之後衝出6、7個警察，有穿制服的，也有便衣警察，一邊大聲吆喝，一邊甩警棍、拔槍指著車內的他們，讓他們相當錯愕，孩子也都受到驚嚇。經過員警解釋，才知道是警方接獲檢舉有山老鼠，才會在此進行攔查。當事人認為，要攔查可以，但是應該設攔查點，而不是這樣突然插車、攔車，馬上就拔槍，質疑警方執法過當。

大溪分局偵查隊長林春光表示，警方當天接獲新竹林區管理處大溪工作站通報，有車輛前往復興區東眼山區載運林木，警方依據過往經驗法則，採取優勢警力攔查一部自小客車，經攔查後發現是民眾一家5口出遊，並無不法，警方當下向民眾道歉，過程中無人員及車輛損傷。

林春光說，警方掌握情資不足攔查車輛造成民眾誤會，大溪分局已先行致電向當事人說明並表達歉意，並約定親自前往拜訪當面致歉。警方並強調，防制盜伐警方責無旁貸，大溪分局將通盤檢討嚴密慎行，兼顧查緝與維護民眾權益。

