快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

聽新聞
0:00 / 0:00

影／尖峰時段貨車拋錨卡路中 桃園實習女警奮力幫推車

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區大興西路二段與蓮埔街口昨下午發生一輛貨車拋錨在路中央動彈不得，因當時正值下班車流尖峰，現場回堵大塞車，巡邏員警與實習生經過立即上前幫忙推車，順利疏散交通。

昨下午4時許，桃園警分局小檜溪派出所警員江桓瑜及警專實習生黃筱雲巡邏途中，發現大興西路二段車流有迴堵現象，經沿途查看，原來有輛貨車拋錨在大興西路二段與蓮埔街口，占據兩車道中央，影響車流造成堵塞。

員警立即主動協助，經詢問駕駛楊姓男子，他表示剛由蓮埔街右轉大興西路二段，車輛突然熄火再也發不動，他一個人無法移置立即打電話聯絡拖吊業者，但是業者無法馬上前來，眼見下班交通尖峰將至車流逐漸增加，他急得團團轉卻束手無策。

對此員警立即將警車停放路中警示，預防後方衝撞，江員及黃員幫忙推動貨車移至路旁安全位置等待拖吊車，楊男對於員警即時援助再三感謝，並提醒他上路前應多注意車輛狀況，待車流順暢後員警才恢復巡邏。

對於首次實習遇到突發狀況處理，實習生黃筱雲表示實際體驗警察日常工作，第一次為民服務讓她印象深刻，小有成就感，對於未來從事警察工作也有更多的了解。

桃園一輛貨車昨在下班尖峰拋錨在路中央，現場回堵大塞車，巡邏員警與實習生經過立即上前幫忙推車。記者周嘉茹／翻攝
桃園一輛貨車昨在下班尖峰拋錨在路中央，現場回堵大塞車，巡邏員警與實習生經過立即上前幫忙推車。記者周嘉茹／翻攝

實習 桃園 警察

延伸閱讀

桃園明文禁設光電區位 環境部：尊重

桃園觀音住宅深夜火警 濃煙直竄女移工受困逃頂樓

颱風吹出亂象...桃園訂光電板設置指引 山坡地、環敏區將禁設

桃園拉拉山1460年紅檜巨木倒塌 變身14張雲朵狀木椅

相關新聞

屏東東港男子疑騎機車衝入海 救難人員搜索中

20日晚上9時14分屏東縣消防局接獲報案，東港一名男子在東港海事後方紅燈塔疑似騎機車衝入海裡，消防局派遣8車、15人、2...

影／尖峰時段貨車拋錨卡路中 桃園實習女警奮力幫推車

桃園市桃園區大興西路二段與蓮埔街口昨下午發生一輛貨車拋錨在路中央動彈不得，因當時正值下班車流尖峰，現場回堵大塞車，巡邏員...

影／高雄婦騎機車過馬路遭計程車撞 右手骨折事故原因曝

68歲蘇姓婦人今天清晨4時許騎機車行經高市七賢一路與六合一路88巷交叉路口，當場被計程車司機李姓男子撞及倒地，致右手骨折...

新北三重觀賞大稻埕煙火粗暴扯髮打架 2男1女將依社維法裁罰

新北市三重區忠孝碼頭昨晚因觀賞大稻埕煙火發生暴力事件，一對50歲夫妻與一對20幾歲情侶因占位子起衝突，看完煙火大打出手被...

輕放砸店男再鬧事 竹市南門警所挨轟

新竹市李姓男子16日清晨到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。警方到場後以李男情緒不穩不適合逮捕，告誡後就放他走，...

新竹單親母女亡 友遠端照看仍生憾事

新竹縣1名29歲單親母親獨自扶養7歲女兒，常受情緒困擾，友人為此在該女住處裝設遠端監視器，隨時照看，未料前天發現母女倆平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。