影／尖峰時段貨車拋錨卡路中 桃園實習女警奮力幫推車
桃園市桃園區大興西路二段與蓮埔街口昨下午發生一輛貨車拋錨在路中央動彈不得，因當時正值下班車流尖峰，現場回堵大塞車，巡邏員警與實習生經過立即上前幫忙推車，順利疏散交通。
昨下午4時許，桃園警分局小檜溪派出所警員江桓瑜及警專實習生黃筱雲巡邏途中，發現大興西路二段車流有迴堵現象，經沿途查看，原來有輛貨車拋錨在大興西路二段與蓮埔街口，占據兩車道中央，影響車流造成堵塞。
員警立即主動協助，經詢問駕駛楊姓男子，他表示剛由蓮埔街右轉大興西路二段，車輛突然熄火再也發不動，他一個人無法移置立即打電話聯絡拖吊業者，但是業者無法馬上前來，眼見下班交通尖峰將至車流逐漸增加，他急得團團轉卻束手無策。
對此員警立即將警車停放路中警示，預防後方衝撞，江員及黃員幫忙推動貨車移至路旁安全位置等待拖吊車，楊男對於員警即時援助再三感謝，並提醒他上路前應多注意車輛狀況，待車流順暢後員警才恢復巡邏。
對於首次實習遇到突發狀況處理，實習生黃筱雲表示實際體驗警察日常工作，第一次為民服務讓她印象深刻，小有成就感，對於未來從事警察工作也有更多的了解。
