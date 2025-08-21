影／高雄婦騎機車過馬路遭計程車撞 右手骨折事故原因曝

68歲蘇姓婦人今天清晨4時許騎機車行經高市七賢一路與六合一路88巷交叉路口，當場被計程車司機李姓男子撞及倒地，致右手骨折、身體多處擦挫傷，幸送醫無生命危險；雙方均無酒駕行為，警方初判蘇婦支道未禮讓幹道小黃釀禍。

新興警分局指出，蘇姓婦人今天清晨4時許騎機車行經沿六合一路88巷欲通過七賢一路的路口時，開計程車的李姓男子（69歲）閃避不及撞及蘇婦機車，蘇婦倒地機車卡在計程車車頭。

警消獲報到場，救護員檢視蘇婦傷勢，發現蘇右手骨折、身體多處擦挫傷，意識清楚，送醫後無生命危險；計程車車頭毀損，李男未受傷。