新北三重觀賞大稻埕煙火粗暴扯髮打架 2男1女將依社維法裁罰

新北市三重區忠孝碼頭昨晚因觀賞大稻埕煙火發生暴力事件，一對50歲夫妻與一對20幾歲情侶因占位子起衝突，看完煙火大打出手被旁人錄影貼上網，尤其較年長婦人動作粗暴遭網友群起撻伐。警方將依違反社維法移請簡易法庭裁罰。

據目擊者描述，煙火施放前50歲吳姓婦人坐在地上用寶特瓶幫短暫離開上廁所的51歲吳姓丈夫占位子，後來22歲盧姓女子略過寶特瓶走向前方拍照，遭婦人指責搶她占的位子。稍後盧女的25歲林姓男友和吳女丈夫到場，4人短暫爭論便停下來看煙火。

等到晚間８時許煙火放完，2名男子疑因有輕微肢體碰撞而大打出手，2名女子加入爭執，並且拿起剛開始占位子的飲料瓶潑灑。旁人用手機錄影畫面中，體格壯碩的吳女一把抓扯盧女的長髮發狠往後甩，瞬間扯斷數把頭髮，並趁她摔跌數公尺遠之際，衝上前協助丈夫圍毆林男，後來雙方被其他民眾拉開。