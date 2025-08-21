聽新聞
0:00 / 0:00
玉山東峰2人疑雷擊受傷 南湖大山1人發病亡
又頻傳山難。5人登山團體近日攀登南湖大山，53歲林姓男子疑高山症引發肺水腫當場無呼吸心跳，台中消防局申請空勤直升機昨將林男吊掛下山，已明顯死亡，檢警將相驗釐清死因。
另外，2名男女山友昨登玉山東峰疑遭雷擊受傷，玉山國家公園管理處援救時，2人意識清楚、無生命危險，已引導撤到排雲山莊。
台中市消防局前天獲報前往和平區南湖大山線南湖山屋救難，5人登山團之中的林男疑似高山症發作肺水腫，無呼吸心跳，昨早空勤總隊直升機前往救援，患者已明顯死亡；和平警分局表示，已報請檢察官相驗。
中央氣象署昨天上午預警旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，南投等縣市會發生大雷雨。高雄市消防局上午11時許獲報有2名山友在南投縣信義鄉海拔3000多公尺的玉山東峰稜線，因突然出現雷雨，2人疑遭雷擊受傷，打電話給高雄的家屬向消防局求助，確認位置後，轉報南投縣消防局，再由玉管處統籌救援。
玉管處指出，下午2時4名救難人員冒著落雷及冰雹先登上玉山主峰，再轉往東峰步道，4時與山友會合。經評估2人無生命危險，由救難人員引導至排雲山莊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言