快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山東峰2人疑雷擊受傷 南湖大山1人發病亡

聯合報／ 記者游振昇江良誠林保光／連線報導

玉山東峰昨天上午傳2名山友遭雷擊受傷，排雲山莊派出4人趕往救援。圖／玉管處提供
玉山東峰昨天上午傳2名山友遭雷擊受傷，排雲山莊派出4人趕往救援。圖／玉管處提供
又頻傳山難。5人登山團體近日攀登南湖大山，53歲林姓男子疑高山症引發肺水腫當場無呼吸心跳，台中消防局申請空勤直升機昨將林男吊掛下山，已明顯死亡，檢警將相驗釐清死因。

另外，2名男女山友昨登玉山東峰疑遭雷擊受傷，玉山國家公園管理處援救時，2人意識清楚、無生命危險，已引導撤到排雲山莊。

台中市消防局前天獲報前往和平區南湖大山線南湖山屋救難，5人登山團之中的林男疑似高山症發作肺水腫，無呼吸心跳，昨早空勤總隊直升機前往救援，患者已明顯死亡；和平警分局表示，已報請檢察官相驗。

中央氣象署昨天上午預警旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，南投等縣市會發生大雷雨。高雄市消防局上午11時許獲報有2名山友在南投縣信義鄉海拔3000多公尺的玉山東峰稜線，因突然出現雷雨，2人疑遭雷擊受傷，打電話給高雄的家屬向消防局求助，確認位置後，轉報南投縣消防局，再由玉管處統籌救援。

玉管處指出，下午2時4名救難人員冒著落雷及冰雹先登上玉山主峰，再轉往東峰步道，4時與山友會合。經評估2人無生命危險，由救難人員引導至排雲山莊。

高山症 大雷雨 玉山主峰 空勤總隊 玉山國家公園

延伸閱讀

屏東東港男子疑騎機車衝入海 救難人員搜索中

影／玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流男全身麻痺

中市府科長遭爆濫用公務車 消防局啟動內部調查

住警器立大功！彰化市三代同堂成功逃生 全縣今年20戶躲過火劫

相關新聞

輕放砸店男再鬧事 竹市南門警所挨轟

新竹市李姓男子16日清晨到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。警方到場後以李男情緒不穩不適合逮捕，告誡後就放他走，...

新竹單親母女亡 友遠端照看仍生憾事

新竹縣1名29歲單親母親獨自扶養7歲女兒，常受情緒困擾，友人為此在該女住處裝設遠端監視器，隨時照看，未料前天發現母女倆平...

玉山東峰2人疑雷擊受傷 南湖大山1人發病亡

又頻傳山難。5人登山團體近日攀登南湖大山，53歲林姓男子疑高山症引發肺水腫當場無呼吸心跳，台中消防局申請空勤直升機昨將林...

桃園觀音住宅深夜火警 濃煙直竄女移工受困逃頂樓

桃園市觀音區福興街20日晚間10時許發生住宅火警，一棟4層樓公寓不明原因發生火警，起火點疑似位於1樓車庫，大量濃煙直竄天...

屏東東港男子疑騎機車衝入海 救難人員搜索中

20日晚上9時14分屏東縣消防局接獲報案，東港一名男子在東港海事後方紅燈塔疑似騎機車衝入海裡，消防局派遣8車、15人、2...

影／三重卡拉OK打烊拒接客 7旬翁看不慣先動手反遭醉漢擊倒

新北市三重區明志國中圍牆邊一家卡拉OK小吃店，今天下午發生72歲老翁被毆打躺地失去呼吸心跳，初步調查是因為醉漢想要消費被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。