新竹單親母女亡 友遠端照看仍生憾事

新竹縣1名29歲單親母親獨自扶養7歲女兒，常受情緒困擾，友人為此在該女住處裝設遠端監視器，隨時照看，未料前天發現母女倆平躺床上，睡姿許久未變，趕緊報警求助。警方破門發現母女身亡，初步排除外力介入，也無加工跡象，社會局已啟動緊急關懷機制。

據了解，該女子為了給孩子更好的生活環境，在湖口1棟大樓租屋，日前疑與男友分手，一度揚言輕生，友人當時聯繫不上她，曾請警方尋人，最後確認只是外出，其後友人察覺她情緒低落，便不斷關心，隨時透過遠端監視器，掌握女子動態。

未料，女子友人前天深夜透過監視器畫面，發現女子和女兒躺在床上，已無動靜許久，長時間維持熟睡狀態、完全沒有翻身，很不尋常，緊急通報新竹縣新湖分局的警方前往查看。警方經親友協助開門查看，發現屋內煙霧瀰漫，母女氣絕多時。

由於母女明顯死亡，消防局救護人員未送醫，警方也確認母女衣著完整躺臥，屋內現場沒有打鬥或門戶被侵入等可疑跡象。

新竹縣政府社會處昨天早上派社工督導與家屬聯繫關心，經查母女並非列管的高風險家庭，近年來也無通報紀錄，但仍緊急啟動關懷機制給予後續協助。檢警昨下午會同法醫相驗，初步研判母女是在睡夢中身亡，現場沒有加工的痕跡，且婦人平日因身心疾病就醫，家屬對相驗結果無意見。

