輕放砸店男再鬧事 竹市南門警所挨轟

新竹市李姓男子16日到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。警方帶回李男管束，告誡後就放他走，不料李男再到早餐店叫囂挑釁，事件曝光後引發各界譁然。圖／民眾提供 新竹市李姓男子16日清晨到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。警方到場後以李男情緒不穩不適合逮捕，告誡後就放他走，不料李男竟再度前往早餐店叫囂挑釁，事件曝光後引發外界譁然。銘傳大學廣電系主任杜聖聰在臉書發文提醒警方，「（警察）存在意義，是守護市民，而不是解釋自己」。

李男當天到林森路一家早餐店要求借用廁所，由於廁所是和樓上房東共用，早餐店老闆娘只好婉拒，李卻因此抓狂，嗆出幫派名號，將櫃台商品掃落一地，甚至掌摑女店員，嚇得對方連忙報警求救。

警方控制李男並帶回派出所，所長胡育任稱，男子情緒不穩不適合逮捕，僅口頭告誡後便將人放走。沒想到李男竟叼著菸再度重返早餐店，對店家咆哮挑釁，嚇得老闆娘崩潰大哭哀求「你不要再來了，我們怕你了！」

事件曝光後，民眾紛到三分局南門派出所臉書專頁和Google留言洗版「爛透… 搞不懂這間派出所存在的意義」、「這是什麼樣的人民保母？」

杜聖聰則在臉書發文，指近來新竹市警政單位面對爭議時的失靈與冷漠，不免納悶「這與我過去所認識、共同走過風雨的新竹市警察局，為什麼會判若兩人……警察若選擇沉默，受害者的哭聲就會成為社會的迴響」。警察局長許頌嘉在貼文留言，表示會要求所屬精進教育，依法展現公權力使民眾安心。

警方昨公布當天執法畫面，並承認案件處置未盡完善，將究責檢討，並表示警方到場後，早餐店老闆娘與李男仍口角爭執，考量李有酒氣、情緒不穩，員警先對其臉部噴灑辣椒水，隨後壓制在地，上銬帶回保護管束。

至於管束後，為何不久李男就可返回店家？警方解釋，觀察李在派出所情緒已趨穩定，並表示須返回工作崗位，才結束保護管束讓其離開。由於南門所長胡育任稱「因男子情緒失控，不適合逮捕」，導致全案遭炎上，警方指出，胡因口誤造成發言不當，將議處並列案例教育檢討策進，另已派員到早餐店關懷慰問，也獲得店家認同。